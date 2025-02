"Z Putinem w ten czy inny sposób wszyscy współpracują (...) Prędzej czy później wrócimy do momentu, w którym będziemy musieli jakoś normalizować te stosunki (z Rosją - przyp. red.). Moim zdaniem Ukraina będzie zniszczona i poraniona, a w jaki sposób ta wojna zostanie skończona, będzie w dużej mierze decydowało się poza Polską, poza Ukrainą, może poza Europą. W olbrzymiej mierze zdecydują o tym Amerykanie" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Wipler z Konfederacji.

Gość Tomasza Terlikowskiego przyznał, że jeżeli nie kampania Sławomira Mentzena, to najbardziej podoba mu się konwencja Krzysztofa Stanowskiego, który najszybciej zyskuje kolejne punkty procentowe. Według posła Stanowski pracuje na rzecz normalnej polityki i nie składa obietnic bez pokrycia.

Zauważamy, że jesteśmy w tym wymiarze najbardziej partią centrową. I prawa, i lewa strona chcą sięgać do naszych postulatów. Jesteśmy w takim miejscu, że głosimy postulaty w obie strony. My jesteśmy prawdziwą trzecią drogą w momencie, w którym Trzecia Droga stała się przystawką - powiedział poseł o swojej partii.

Polityka względem Ukrainy

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zapytał swojego gościa, czy propozycja Donalda Trumpa - 500 mld od Ukrainy dla USA albo koniec pomocy - jest uczciwa.

Ktoś, kto ma w tej chwili dostęp do uzbrojenia, które jest kluczowe do prowadzenia dalszej wojny, ma prawo stawiać warunki. Polski rząd też powinien stawiać warunki - przyznał poseł. My mieliśmy sprzęt i daliśmy ten sprzęt, ogołacając się z możliwości obronnych. Jednocześnie nie zapewniając sobie czasu, żeby uzupełnić tej luki - dodał.

Zdaniem posła Polska powinna dawać wszystko w formie pożyczki, a nie darowizny.

Konflikt jest bardzo daleko od Polski. Rosjanie nie mieli sił ani zajęcia Kijowa, ani zajęcia olbrzymiej części Ukrainy, nie mają tym bardziej sił, żeby okupować te tereny i tym bardziej są odlegli od Polski - tłumaczył Wipler.

Według polityka przekazanie przez Polskę dostaw zbrojeniowych dla Ukrainy było "bardzo wielkim błędem politycznym".

Przemysław Wipler, poseł Konfederacji / Jakub Rutka / RMF24

Relacje z Rosją

Podczas Porannej rozmowy w RMF FM Przemysław Wipler wylosował pytanie, dlaczego Konfederacja współpracuje na arenie europejskiej m.in. z Viktorem Orbanem. Poseł zauważa, że część członków Konfederacji, którzy są w Ruchu Narodowym, jest wspólnie w partii Europejscy Patrioci, do której faktycznie należy Viktor Orban, ale również politycy z innych państw.

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że Viktor Orban współpracuje z Władimirem Putinem.

Taka jest polityka, geopolityka. Nie udawajmy, że jesteśmy supermocarstwem, które ma broń nuklearną i wielkie moce (...) Polski rząd obraził się na Węgry i nie spotyka się z politykami węgierskimi, jest odcięty od informacji z kraju, który ma świetne relacje również z Donaldem Trumpem - dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Poseł zaznaczył także, że jego zdaniem Rosja nie jest ani wiarygodnym partnerem, ani nie ma niczego, co sprawiłoby, żeby można było z nią zawierać jakiekolwiek sojusze.

Hipotetyczny rząd Konfederacji

Polityk Konfederacji został zapytany także o hipotetyczny rząd, który miałaby tworzyć jego partia i czy chciałby sprawować w nim jakieś funkcje. Wipler przyznał, że jego partia faktycznie przygotowuje się do takiego scenariusza, jednak robi to z dużą dozą ostrożności.

Przygotowujemy się, ale bez determinowania, z kim mielibyśmy do tego rządu wchodzić - zaznaczył poseł.

Dodał jednak, że jego partia nie widzi żadnej wspólnej płaszczyzny z Lewicą. Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że ostatnio Przemysław Czarnek powiedział, że przekonał Konfederację do koalicji z PiS-em.

Myślę, że (Przemysław Czarnek - przyp. red.) reprezentuje pewnego rodzaju chciejstwo, bo sytuacja, w której jest obecnie PiS, to sytuacja, w której powinni rozliczyć się ze swoimi kluczowymi błędami i z ludźmi, którzy są za nie odpowiedzialni - zaznaczył Wipler.

Jeżeli będziemy mieć wynik taki, jaki wskazuje rosnące dla nas poparcie, to będziemy w stanie bardzo szeroko prowadzić rozmowy na temat tego, w jaki sposób zrealizować nasz program i nasze postulaty - przyznał.

Zamach stanu

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa, czy jego zdaniem w Polsce doszło do zamachu stanu czy nie.

Na poziomie semantycznym i prawnym jest to pewne nadużycie. Zamach na konkretne instytucje i przekroczenie uprawnień - tak to się dzieje (...) Myślę, że Polacy mają narzędzie, żeby to naprawić i to jest głos na kogoś, kto chce realnej zmiany. Na szczęście coraz większa liczba osób, która chce zmiany rozumie, że w drugiej turze większe szanse z Trzaskowskim ma Mentzen niż jakikolwiek nawet najlepszy kandydat Prawa i Sprawiedliwości - uważa Wipler.

