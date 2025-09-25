Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, mówił w Porannej Rozmowie w RMF FM, że wypisał dzieci z edukacji zdrowotnej. Pytany, co takiego złego jest w nowym przedmiocie szkolnym, odparł, że zagadnienia podejmowane na zajęciach są niepokojące i jest tam wiele "czystej ideologii". "Omawiane są pojęcia orientacji psychoseksualnej i pojęcia związane z tożsamością płciową. To jest czysta ideologia" - stwierdził.
Tomasz Terlikowski pytał Zbigniewa Boguckiego w Porannej rozmowie w RMF FM, czy prezydent podpisze bon ciepłowniczy?
Na pewno pan prezydent podejmie taką decyzję, by Polacy nie mieli wysokich rachunków za prąd. O tym zawsze mówił i będzie się tego trzymał - zapewniał szef Kancelarii Prezydenta. A co z 800 plus dla Ukraińców?
Nie ma żadnych wątpliwości, że prezydent swoim wetem zmusił rząd do pracy i ograniczył świadczenia dla Ukraińców, których nie ma w Polsce, ale czasami bywają, nie pracują i nie płacą podatków. (...) 800 plus będzie doszczelnione, nie tylko dla Ukraińców, ale i dla wszystkich cudzoziemców - dodał.
Dopytywany przez prowadzącego o tę kwestię, odpowiedział, że "wszystko jest na stole i to bardzo delikatna sprawa".
Pamiętajmy, że ta ustawa jest tylko na sześć miesięcy, do marca. I w zakresie 800 plus, i w zakresie świadczeń zdrowotnych mamy do czynienia z "nicnierobieniem" ze strony rządu. Teraz te dwie kwestie zostały doszczelnione. (...) Jak słyszę, że rząd nad czymś pracuje, mam duże wątpliwości - stwierdził.
Dalej Tomasz Terlikowski pytał szefa Kancelarii Prezydenta, czy w związku z dronami nad Europą będziemy Rosji tylko grozić, czy w końcu przejdziemy do czynów?
Zdaniem Boguckiego konieczne jest wypracowanie "poważnej i jednolitej odpowiedzi całego sojuszu" - jako Polska musimy mieć też "jasne stanowisko państw sojuszu".
Wiem jedno: jeżeli będzie jasność, determinacja i konsekwencja po stronie sojuszu, to będzie to jasny i czytelny sygnał dla Rosji. Konsekwencja musi być nie tylko w wymiarze militarnym, ale i w wymiarze gospodarczym. A tutaj mamy duży problem, bo nie ma żadnych ruchów, jeśli chodzi o zamrożone aktywa rosyjskie, a to byłoby bolesne dla Putina i Rosji. Te aktywa można odmrozić i (...) przeznaczyć na dozbrojenie NATO i wschodniej flanki, ale także na pomoc Ukrainie - podkreślił.