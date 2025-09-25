Snusy Karola Nawrockiego. Prezydent pójdzie na odwyk?

Kolejny słuchacz zapytał o snusy prezydenta, które wciąż budzą ogromne emocje. Niedawno Karol Nawrocki przyłapany został w siedzibie ONZ na korzystaniu z woreczków nikotynowych. Zdaniem Zbigniewa Boguckiego to "burza w szklance wody".

To nie jest substancja, która jest zabroniona. To nie są narkotyki ani dopalacze, jak próbowano oszukiwać w czasie kampanii wyborczej. To są saszetki nikotynowe, które dostępne są w wielu punktach - tłumaczył.

Prowadzący Tomasz Terlikowski podkreślił, że jest to zdecydowanie "substancja niezdrowa" i wizerunkowo saszetki nie służą prezydentowi.

Nie służą, ale prezydent robi tyle innych rzeczy, że to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma pan wrażenia, że ci, którzy chcą prezydentowi zaszkodzić i widzą to jego olbrzymie poparcie, mówią: musimy coś znaleźć, musimy go ugryźć, musimy podszczypać. Mogą podszczypywać, a ta karawana z prezydentem Nawrockim na czele jedzie dalej. Nie zatrzymają nas pytania i ataki o snusy.

Czy prezydent pójdzie na odwyk i terapię, która wyleczy go z uzależnienia? - zapytał wprost Tomasz Terlikowski.

To jest decyzja pana prezydenta. (...) Ja osobiście nie palę papierosów ani nie zażywam saszetek, nie jestem więc obiektywny. Trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Robimy swoje. To nie ma żadnego znaczenia. Dyskusja o tym snusie ma być przykryciem tej wielkiej kompromitacji pana Bosackiego i rządu. O tym cały czas jest mowa - uciął temat.

Ważny sygnał dla Polski

Tomasz Terlikowski rozmawiał również ze Zbigniewem Boguckim o ostatnich słowach Donalda Trumpa dotyczących Ukrainy: "Ukraina przy wsparciu ze strony Unii Europejskiej jest w stanie walczyć i odzyskać całe swoje terytorium w pierwotnej formie" - stwierdził Trump.

To jest dobry, ważny i korzystny sygnał dla Polski z punktu widzenia polskich interesów i bezpieczeństwa - komentował Bogucki.

Czy Putin powinien zacząć się martwić? Szef Kancelarii Prezydenta odparł, że przywódca Rosji zacznie się martwić, gdy Polska "podejmie działania o charakterze militarnym". Chodzi o zbrojenia i jedność NATO, a także działania gospodarcze: odmrożenie i wykorzystanie rosyjskich aktywów oraz rezygnację z rosyjskiej ropy.

Nie można jedną ręką walczyć z Rosją, a drugą przekazywać tam pieniądze - zaznaczył.

Bogucki wypisał dzieci z edukacji zdrowotnej

Na koniec padło pytanie o edukację zdrowotną - czy dzieci Boguckiego uczestniczą w zajęciach?

Mam troje dzieci, ale dwoje, które chodzi do szkoły, już są wypisane - wyjaśnił. Czy zainspirował go do tego wpis Karola Nawrockiego?

Młodszego syna żona wypisała jeszcze przed wpisem prezydenta, a córka 17-letnia wczoraj przysłała mi informację, że zaniosła oświadczenie - dodał.

Pytany, co takiego złego jest w edukacji zdrowotnej, odparł, że zagadnienia podejmowane na zajęciach są niepokojące i jest tam wiele "czystej ideologii".

Omawiane są pojęcia orientacji psychoseksualnej i pojęcia związane z tożsamością płciową. To jest czysta ideologia. Są kobiety i mężczyźni. (...) Tu jest mowa o tym, że ktoś czuje się kimś innym niż jest, mimo ewidentnych cech biologicznych. (...) Kwestionuję to, że ktoś będąc mężczyzną lub kobietą i mając wszystkie cechy żeńskie, mówi, że jest odwrotnie - powiedział Bogucki.

Kwestionuje pan transpłciowość - ripostował prowadzący Tomasz Terlikowski.

Może ktoś będzie zły, ale dzisiaj jest piękny wrześniowy poranek. A jeżeli ktoś będzie twierdził, że jest ciemna listopadowa noc, czy my zmienimy tę rzeczywistość? Nie zmienimy. Ludziom trzeba pomagać, a nie utwierdzać ich w błędzie.