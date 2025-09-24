Źródło w SBU przypomniało, że to kolejny atak na ten obiekt - do poprzedniego doszło niespełna tydzień temu, bo 18 września. W zakładzie wybuchł wtedy pożar, ale obyło się bez ofiar. Ukraińskie źródła podały, że uszkodzona została wówczas instalacja destylacji ropy naftowej ELOU-AVT-4, czyli blok będący "sercem" zakładu.

Warto nadmienić, że należący do Gazpromu zakład Nieftiechim Saławat to jeden z największych rosyjskich kompleksów rafineryjnych i petrochemicznych. Przedsiębiorstwo realizuje pełny cykl przetwórstwa węglowodorów, produkując benzynę, olej napędowy, naftę i inne produkty, a także gazy skroplone czy polietylen.

Niespokojnie w obwodzie wołgogradzkim

The Moscow Times poinformował ponadto, że w nocy z wtorku na środę ukraińskie drony zaatakowały również obiekty infrastruktury energetycznej w obwodzie wołgogradzkim. Według gubernatora tego regionu Andrieja Boczarowa żadne obiekty nie zostały uszkodzone, a spadające szczątki bezzałogowców doprowadziły do pożarów na "otwartych przestrzeniach".

Serwis zauważył, że drony mogły być skierowane przeciwko rafinerii ropy naftowej Łukoil, która ma zdolność produkcyjną 14,8 mln ton rocznie i plasuje się w pierwszej dziesiątce w kraju, a także jest jednym największych producentów paliw w Południowym Okręgu Federalnym Rosji, zaopatrującym także rosyjskie wojsko. Obiekt był dotychczas atakowany trzykrotnie w sierpniu i raz we wrześniu. Za każdym razem zakład wstrzymywał produkcję.

Na koniec garść statystyk: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że w nocy z wtorku na środę systemy obrony powietrznej zneutralizowały 70 ukraińskich dronów nad obwodami: biełgorodzkim, kurskim, rostowskim i wołgogradzkim, a także nad okupowanym Krymem i Morzem Czarnym. Resort obrony w Moskwie jak zwykle nie podał, ile bezzałogowców faktycznie wysłała Ukraina.