Wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy sędziego Rafała P. Prokuratura we Wrocławiu chce postawić mu zarzuty za czyny związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, która prowadziła działania przeciwko sędziom sądów powszechnych. To już piąty taki wniosek w sprawie tzw. afery hejterskiej.

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Rafałowi P. w związku ze śledztwem związanym z tzw. aferą hejterską skierowała do Sądu Najwyższego (na zdjęciu) Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. / Shutterstock

Prokuratura chce postawić zarzuty

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Rafałowi P. skierowała w środę do Sądu Najwyższego Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Prok. Anna Zimoląg, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przekazała, że prokurator chce postawić zarzuty sędziemu Rafałowi P. za czyny związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, która prowadziła działania przeciwko sędziom sądów powszechnych. "Członkowie tej grupy, działając przeciwko sędziom, wykorzystywali funkcje i zajmowane stanowiska w wymiarze sprawiedliwości" - podała w komunikacie prokurator.

"Działania te polegały na nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych sędziów zawartych w różnego rodzaju dokumentach służbowych, ujawnianiu osobom nieuprawnionym informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności służbowych, w tym przekazywaniu ich dziennikarzom w celu ich publikacji, ujawnianiu tych dokumentów i informacji na portalach społecznościowych oraz publikowaniu treści znieważających i zniesławiających sędziów sądów powszechnych" - podała prok. Zimoląg.

Już pięć wniosków o uchylenie immunitetu

To piąty wniosek wrocławskiej prokuratury o uchylenie immunitetu sędziom w sprawie tzw. afery hejterskiej. Wcześniej skierowano je wobec sędziów Łukasza P., Arkadiusza C., Przemysława R. i Jakuba I.

"Do chwili obecnej Sąd Najwyższy nie orzekł w przedmiocie tych wniosków i w związku z tym niemożliwe jest wykonanie czynności procesowych z osobami, wobec których je skierowano" - przypomniała prok. Zimoląg.

Sędzia Szmydt uciekł na Białoruś

Do tej pory wrocławska prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty Emilii Sz., byłej żonie byłego sędziego Tomasza Szmydta, który również jest podejrzanym w tym śledztwie.

Szmydt na początku maja 2024 r. uciekł z Polski na Białoruś i poprosił tam o azyl. Korespondencyjnie zrzekł się stanowiska sędziego. Prokuratura Krajowa postawiła mu zaocznie zarzut szpiegostwa i wydała za nim list gończy. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania (ENA). Jest on również poszukiwany ENA w sprawie tzw. afery hejterskiej.

Śledztwo w sprawie tzw. afery hejterskiej początkowo prowadzone było w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, później w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, a następnie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

"Postępowanie przygotowawcze zainicjowane zostało zawiadomieniem złożonym przez posła na Sejm RP (...) Również Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia skierowało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby należące do funkcjonującej na komunikatorze WhatsApp grupy KASTA" - podała wcześniej prok. Zimoląg.

Afera hejterska

Z artykułów publikowanych w drugiej połowie sierpnia 2019 r. przez portal Onet.pl wynikało, że ówczesny wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia (posługiwała się nickiem Mała Emi - przyp. red.), która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. prezesa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Członkiem grupy hejterskiej był m.in. podwładny Piebiaka, pracujący w tym czasie w MS sędzia Tomasz Szmydt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.