"Polska jest za pokojem, za pokojem, który bez siły się nie odbędzie. Pokój jest możliwy tylko przez siłę - społeczeństwa, sojuszy i polskiej armii. Ta siła też musi się pokazywać jako dobre relacje polsko-ukraińskie" - powiedział w środę w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do obecnej sytuacji dotyczącej wojny w Ukrainie i rosyjskich prowokacji. Wypowiedział się także na temat tego, jaki stosunek - jego zdaniem - ma do całej sytuacji Donald Trump.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie; Warszawa, 24 września 2025 / Paweł Supernak / PAP

Szef MON skomentował w Sejmie wtorkowe słowa Donalda Trumpa. Stwierdził, że są wyrazem tego, że prezydent USA traci cierpliwość do Rosji. Jak dodał, wszystko to, co USA oferowały ws. zakończenia wojny, było "przeciągane albo odrzucane", więc trudno się dziwić, że zniecierpliwienie narastało.

Mówił w Sejmie także, że strategią Federacji Rosyjskiej jest zburzenie dobrych relacji polsko-ukraińskich i niszczenie wspólnoty w Polsce. Wiem, po której stronie stoi nasz rząd - dodał wicepremier.

Zaznaczył też, że Donald Trump jasno pokazał, kto jest po dobrej, a kto jest po złej stronie mocy. Ta cierpliwość, te zachęty, ta otwartość, która była pewnego rodzaju strategią prezydenta Trumpa, jak widać ma swoje granice - powiedział.

Szef MON o wspólnym zdjęciu Nawrockiego i Sikorskiego

Władysław Kosiniak-Kamysz z mównicy sejmowej zwrócił uwagę również na "piękne zdjęcie" prezydenta USA Karola Nawrockiego oraz szefa MSZ Radosława Sikorskiego, którzy biorą udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

To jest symbol Polski. Za granicą działamy wspólnie. Mamy jedną tożsamość, mamy jedną narrację. Ja wiem, że nie wszystkim może się to zdjęcie podobać, że niektórzy woleliby może więcej konfliktu, sporu, ale tej współpracy potrzebujemy - ocenił.