Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Porozmawiamy z nim między innymi o zawartym w sobotę porozumieniu między resortem rolnictwa, a rolnikami ze stowarzyszenia „Oszukana wieś”, którzy ogłosili zawieszenie protestu na przejściu granicznym w Medyce. Czy jest szansa na trwałe rozwiązanie problemu związanego z napływem ukraińskiego zboża do Polski?

Stefan Krajewski / RMF FM

Polityka PSL zapytamy także o to czy byli szefowie CBA: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni trafić do więzienia, a także o zaplanowane na wtorek posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych, na którym pojawić ma się były wicepremier Jarosław Gowin. Czy były lider Porozumienia odpali "polityczną bombę", jak donoszą niektóre media?

