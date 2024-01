11 żołnierzy trafiło do szpitali po wypadku wojskowej ciężarówki w powiecie hajnowskim na Podlasiu. Do tego zdarzenia doszło w miejscowości Starzyna tuż koło granicy z Białorusią. Pojazdem jechało 12 osób.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po wypadku z udziałem wojskowej ciężarówki w miejscowości Starzyna w okolicach podlaskiej Hajnówki rannych zostało 11 osób.

Na miejsce z uwagi na trudny teren wysłano tam dwa helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wojskowe ambulanse.

Stan co najmniej 2 osób oceniono na poważny. Jedna z kobiet z podejrzeniem urazu kręgosłupa śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala w Siedlcach. Kolejną z poszkodowanych osób zabrała druga maszyna LPR. Pozostałe 8 ambulansami rozwieziono do szpitali w okolicach.

Na miejscu pracują wojskowi żandarmi.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że z oblodzonej drogi na pobocze wypadła ciężarówka z 12 osobami. Pojazd po wypadnięciu z trasy miał jeszcze uderzyć w drzewo.

W tym regionie z powodu ataku zimy są ciężkie warunki do ruchu.