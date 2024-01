Strażacy zakończyli przeszukiwanie gruzowiska po porannym wybuchu w kamienicy w Katowicach-Szopienicach. Potwierdzili, że w mieszkaniu, w którym doszło do eksplozji butli gazowej, nie było więcej poszkodowanych.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / 112Tychy - Tyskie Służby Ratownicze / Gorąca Linia RMF FM

Według wcześniejszych informacji, w wyniku eksplozji dwie osoby odniosły obrażenia. Po wybuchu ewakuowano 20 mieszkańców. Lokatorzy z klatki, w której wybuchł gaz, na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. 12 z nich zadeklarowało, że chce skorzystać z noclegu zaoferowanego przez lokalne władze.

Do wybuchu w wielorodzinnym budynku na rogu ulic Chemicznej i Szabelnianej doszło ok. 9. Eksplozja gazu z butli zniszczyła całe mieszkanie na trzecim, najwyższym piętrze; zawaliła się ściana zewnętrzna i fragment stropodachu tej części budynku.

Zostały zakończone działania związane z przeszukiwaniem tego mieszkania. Nie znaleziono tam innych osób - powiedział po południu rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Katowicach kpt. Rafał Gruszka. W akcji brało udział ponad 20 zastępów PSP i OSP. Strażacy wciąż są na miejscu, zabezpieczają teren wybuchu.

Na miejscu cały czas pracują policjanci, strażacy wraz z psami do wykrywania zapachów ludzkich, pogotowie gazowe, elektryczne i Inspektor Nadzoru Budowlanego. Czynności mogą jeszcze potrwać wiele godzin - przekazała katowicka policja.

Jak informowały służby, w wyniku wybuchu poszkodowane zostały dwie osoby, które przekazano zespołom ratownictwa medycznego. Katowicka policja podała po południu, że do szpitala przewieziono tylko jednego rannego - 83-letniego mieszkańca kamienicy. Z budynku ewakuowano łącznie 20 osób. Lokalne władze zapewniły im autokar, w którym mogły się ogrzać.

Zarządcą uszkodzonego budynku jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Mieszkańcy klatki, w której doszło do wybuchu na razie nie będą mogli wrócić do budynku i swoich mieszkań. Spośród tych osób 12 zadeklarowało, że skorzysta z noclegu zapewnionego przez miasto - powiedziała rzeczniczka katowickiego magistratu Sandra Hajduk. Jak dodała, chodzi o osoby, mieszkające poniżej lokalu, w którym doszło do eksplozji. Niewykluczone, że część z nich będzie mogła wrócić w najbliższych dniach.

