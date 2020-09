Grzegorz Schetyna nie będzie kandydował w wyborach nowych władz klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej – zapowiedział to w rozmowie z Robertem Mazurskie w RMF FM. „Będę popierał tych, którzy mają duże szanse na zwycięstwo i dadzą nowy impuls do dobrego zarządzania klubem, i nowy początek całej Platformy Obywatelskiej” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM.

Siemoniak i Neumann - to świetne kandydatury (na szefów klubu PO - red.) - dodał. Dopytywany o to, którego z kandydatów popiera, odparł, że "różnica jest subtelna". "Tomasz Siemoniak chce być kandydatem całości, wszystkich ugrupowań środowisk, które tworzą Koalicję Obywatelską. Sławomir Neumann jest osobą, która chce wrócić do swojej aktywności sprzed 4 lat. Obaj są świetnymi kandydatami" - powiedział Grzegorz Schetyna.

"Nie wydaje mi się, by obaj kandydowali przeciwko sobie. W ostatecznej rozgrywce wyborów klubowych pozostanie jeden z nich. Kto to będzie? To jest ustalenie między nimi" - oświadczył.

Siemoniak czy Neumann? Schetyna: W ostatecznej rozgrywce pozostanie jeden z nich





Wkrótce więcej na ten temat.