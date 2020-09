"Większość senacka jest możliwa. Nie prowadzę żadnych rozmów z kolegami z Senatu, ale znając charakter tej instytucji, znając wielu senatorów, również opozycji, jestem przekonany, że będzie to możliwe w najbliższych miesiącach" - mówił Adama Bielan, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Opozycja jest dzisiaj w fatalnym stanie, zarówno w PO, jak i w PSL" - dodał europoseł PiS.

Wideo youtube

Wczoraj nie było spotkania na poziomie liderów, odbywało się w czwartek, nie zakończyło się żadnymi końcowymi ustaleniami, kolejne jest w poniedziałek - mówił Bielan. To są normalne rozmowy, które mamy na początku nowego sezonu politycznego i po czwórboju wyborczym. Musimy umówić się na szczegółowy plan działania, na to które zmiany będą traktowane bardziej priorytetowo - podkreślił europoseł PiS. Gdyby rząd pozostał w niezmienionym składzie - 20-21 resortów, nie sądzę, żeby proporcje podziału resortów się zmieniły. Ale wiemy, że są plany zmniejszenia liczby resortów do 12, to wówczas wszyscy proporcjonalnie na tym stracą, ale myślę, że w sensie odpowiedzialności za poszczególne resorty niewiele się zmieni"- stwierdził Bielan. I jak dodał negocjacji nie należy prowadzić w mediach, "żeby nie wywołać wrażenia, że kłócimy się o stołki".

Pytany o ewentualny powrót Jarosława Gowina do rządu, stwierdził, że należy poczekać na deklarację samego byłego wicepremiera, iż chce on wrócić i na zakończenie rozmów ws. podziału resortów. Myślę, że jest to scenariusz bardzo prawdopodobny - stwierdził Bielan.

Europoseł zapewnił też Krzysztofa Ziemca, że zawsze w sytuacjach publicznych nosi maseczkę i chce się zaszczepić w tym roku przeciwko grypie.