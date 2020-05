Czy Małgorzata Kidawa-Błońska wystartuje w wyborach prezydenckich? „Wystartuje, chociaż nie wiemy kiedy one się odbędą i na jakiś zasadach, kto będzie je organizował. Jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej, wybrana przez konwencję, wystartuje w tych wyborach” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. “Nie rekomendowałbym wymiany kandydata, bo to jest decyzja konwencji krajowej, to jest cały proces partii demokratycznej jaką jest Platforma” – stwierdził gość Roberta Mazurka.

