„To jest sukces Polski, a prezydent Karol Nawrocki go odbiera. W sposób spektakularny komunikuje mu o nim prezydent Stanów Zjednoczonych” – tak Grzegorz Schetyna w Porannej rozmowie w RMF FM komentował deklarację Donalda Trumpa o tym, że nie będzie zmniejszenia liczebności amerykańskich sił w Polsce. Dodał, że „Polska potwierdziła wczoraj swoją wagę” i udowodniła, że jest traktowana „poważnie i podmiotowo”.

Grzegorz Schetyna wskazał, że deklaracja Donalda Trumpa ws. pozostania amerykańskich żołnierzy w USA, jest sukcesem Polski

Ważne jest, żeby to (deklaracja Donalda Trumpa - przyp. RMF FM) było elementem większej całości, czyli wszystkiego, co będzie wynikać z takiej deklaracji. Proszę pamiętać, że to kwestia naszego ogromnego budżetu przeznaczonego na obronność (...). To są także - mówiąc wprost - ogromne zakupy, których dokonujemy na rynku amerykańskim - zaznaczył senator Koalicji Obywatelskiej.

