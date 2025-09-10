Chociaż temat wydarzeń w Polsce nie schodził z medialnych czołówek na całym świecie, Donald Trump nie spieszył się z komentarzem.

Dopiero po kilkunastu godzinach od zestrzelenia przez siły NATO ostatniego drona nad Polską, prezydent USA napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social: "Co z tą Rosją, naruszającą powietrzną przestrzeń Polski? No to zaczynamy!".

Wcześniej niektórzy republikańscy kongresmeni wezwali prezydenta do bardziej zdecydowanych działań wobec Moskwy.

Republikański kongresmen Joe Wilson poinformował w środę, że zgłosił projekt ustawy przywracającej restrykcje handlowe na Rosję, pierwotnie nałożone przez Kongres na ZSRR w latach 70. XX wieku. Z kolei inny republikański senator Lindsey Graham ponownie opowiedział się za nałożeniem przez Kongres "miażdżących" sankcji na Rosję.

Atak rosyjskich dronów

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. W ocenie wojska był to "akt agresji" i "bezprecedensowe zdarzenie", które stworzyło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej, a drony nadleciały również z kierunku Białorusi. Dodał, że w nocy pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO. Szef rządu poinformował też, że w swoich rozmowach m.in. z prezydentem Francji, kanclerzem Niemiec oraz sekretarzem generalnym NATO przyjął nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju.