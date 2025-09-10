Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W dość ogólnikowym oświadczeniu Nawrocki przekazał, że "rozmowa potwierdziła jedność sojuszniczą".
"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" - napisał na X Karol Nawrocki.