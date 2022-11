​Gościem środowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Porozmawiamy z nim m.in. na temat tego, jakie są szanse na to, by doszło do debaty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem PO Donaldem Tuskiem. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej kilka dni temu odrzucił zaproszenie TVP Info do programu, w którym miał też wziąć udział premier Mateusz Morawiecki. "Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem" - podkreślił rzecznik PO Jan Grabiec. Czy telewizyjne starcie Kaczyński - Tusk jest zatem możliwe? To pytanie, które jutro zada swemu gościowi Robert Mazurek.

Radosław Fogiel / Piotr Szydłowski / RMF FM Z rzecznikiem PiS porozmawiamy także o tym, czy powstanie komisja do spraw tzw. afery podsłuchowej oraz dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie wycofało projekt ustawy dotyczący obsady władz pięciu strategicznych państwowych spółek. Radosława Fogla, który został niedawno przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych, zapytamy również o sytuację w Ukrainie oraz perspektywy złagodzenia sporu z Brukselą o praworządność i pozyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy w środę do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 8.00. Opracowanie: Marta Rawicz