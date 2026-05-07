Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się - poinformował publiczny nadawca LSM, powołując się na siły zbrojne. Na miejscu zdarzenia działają służby.

Według LSM jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w Rzeżycy, mieście położonym niedaleko od granicy z Rosją. Pożar na terenie obiektu wygasł przed przybyciem strażaków. Zajęli się oni chłodzeniem jednego ze zbiorników.

Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając im pozostanie w domach i zamknięcie okien. Według LETA mieszkańcy wschodniej części kraju otrzymywali już w ostatnich miesiącach podobne ostrzeżenia.

Łotewskie media podkreślają, że nie wiadomo jeszcze, do kogo należały maszyny.