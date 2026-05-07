Czy Viktor Orban zdecyduje się na odejście na polityczną emeryturę? Według tygodnika „Magyar Hang”, ustępujący węgierski premier i lider Fideszu wspomina w prywatnych rozmowach o możliwości zakończenia kariery politycznej.

Kaczyński inspiracją dla Orbana?

Dlaczego Orban ma rozważać wycofanie się z politycznej aktywności? Według węgierskiego tygodnika zdaje sobie sprawę, że jego partia jest już wyeksploatowana jako marka polityczna i potrzebuje przebudowy. Ma być też świadomy, że sam może być przeszkodą w tym procesie.



Według nieoficjalnych informacji najdłużej urzędujący premier w historii Węgier podkreśla, że zakończenie procesu reorganizacji jego ugrupowania może oznaczać koniec jego kariery. Powołuje się przy tym na rolę Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości, zaznaczając, że sam angażowałby się w życie partii "jedynie w bardzo znikomej formie".

Co dalej z Fideszem?

Jakie są plany Fideszu po wyborczej porażce? Jak donosi "Magyar Hang". Fidesz planuje organizację tzw. salonów obywatelskich, które miałyby kraju skupiać lokalnych działaczy partii, intelektualistów i liderów opinii. Grupy te miałyby ustalić plan działania środowiska na nadchodzące lata.

Fidesz zorganizuje swój kongres 13 czerwca. W jego trakcie podjęta zostanie decyzja o tym, kto pokieruje partią. W kwietniu Orban chciał ustąpić ze stanowiska, ale zarząd Fideszu odrzucił jego wniosek. Wcześniej ogłosił, że nie zasiądzie w nowym parlamencie, zapowiadając przy tym, że zamiast tego skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.



Koalicja Fidesz-KDNP z Orbanem na czele przegrała wybory parlamentarne 12 kwietnia z opozycyjnym ugrupowaniem TISZA, które uzyskało w nich większość konstytucyjną - 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Nowy rząd z Peterem Magyarem na czele zostanie zaprzysiężony 9 maja.