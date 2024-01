Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski. Porozmawiamy między innymi o tym, czy skazani za nadużycie władzy byli szefowie CBA: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 roku. Czy są posłami? Która z izb Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej czy Izba Pracy - miała prawo rozpatrywać sprawę ich mandatów poselskich?

Prof. Ryszard Piotrowski / Andrzej Lange / PAP

Prof. Piotrowskiego zapytamy ponadto o spór wokół zmian w prokuraturze - kto kieruje Prokuraturą Krajową - powołany jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę prok. Dariusz Barski, czy wskazany niedawno przez nowego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, prok. Jacek Bilewicz? Jak uporządkować sytuację w prokuraturze? Czy mogłoby pomóc w tym rozdzielenie stanowisk: ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? Założenia projektu w tej sprawie zaprezentował w piątek resort sprawiedliwości.

