Zdaniem ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka Polacy mają ogromny potencjał, by odegrać znaczącą rolę w rozwoju badań kosmicznych. Na fali niedawnego sukcesu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego może pojawić się całe pokolenie młodszych Polaków, którzy zaangażują się w sprawy związane z nauką spoza tej Ziemi. "Będziemy rozwijać polski sektor kosmiczny. Cieszmy się tym, nie frustrujmy. Możemy być liderami w tej dziedzinie, jesteśmy na dobrej drodze" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paszyk.

Uzysk dla polskiej gospodarki, dla naszego bezpieczeństwa z naszej eksploracji Kosmosu jest ogromny - stwierdził minister, zaznaczając, że Polska będzie rozwijać przemysł kosmiczny.

Paszyk uniknął odpowiedzi na pytanie, czy Sławosz Uznański-Wiśniewski wróci jeszcze na orbitę, ale ocenił, że Polacy generalnie w Kosmosie na pewno będą obecni.

Na pytanie Tomasza Terlikowskiego, czy młodzi ludzie powinni wybierać obecnie kierunki, które mogą w przyszłości zaowocować pracą, związaną z eksploracją Kosmosu, minister odpowiedział - Polecicie w Kosmos. Nie mam co do tego wątpliwości.

Zamieszanie z rekonstrukcją rządu

Rekonstrukcja rządu jest zapowiadana od miesięcy, ale diabeł tkwi w szczegółach, a te są przedmiotem intensywnych negocjacji w łonie koalicji.

Wszyscy, tworzący Radę Ministrów oddali się do dyspozycji Donalda Tuska i swoich liderów partyjnych - mówi Paszyk, który nie chciał jasno określić, kiedy dojdzie do rekonstrukcji.

Minister twierdzi, że wydłużony czas trwania rozmów na temat zmian w gabinecie Tuska, jest dobrym znakiem. Rekonstrukcja ma być zrobiona dobrze. Marszałek Hołownia zaraz wróci z wakacji i te działania będą kontynuowane. Moje zdanie jest drugo, albo trzecio-rzędne - ocenia Paszyk, który przyznaje, że w politycy koalicji rządzącej są na etapie "szukania punktów wspólnych".

Jednym z nich jest kwestia mieszkaniowa. Ostateczne głosowanie ws. budownictwa społecznego będzie miał swój finał w przyszłym tygodniu. Operacja jest w toku - mówi minister, twierdząc, że ważne jest, by młodych ludzi było stać na mieszkanie, ale nie oznacza to, że zostaną stworzone legislacyjne warunki do np. tańszego wykupu mieszkań społecznych (jak choćby TBS), bo wg. Paszyka "prywatyzacja nie sprzyja zwiększeniu dostępności mieszkań na rynku".

Minister ocenił, że kwestie mieszkaniowe powinny być domeną jednego resortu, a nie kilku. Podobne zresztą zdanie ma o energetyce, której rozwój jest obecnie rozproszony między kilka ministerstw.

Paszyk o strategii sektora obronnego

Minister rozwoju i technologii stanął na czele zespołu rozwoju sektora obronnego. Ten ma dokonać pogłębionej analizy polskiego przemysłu i przygotować strategię na rzecz rozwoju polskiej bazy, która wzmocni obronność kraju.

Najlepiej jakby strategia państwowego sektora obronnego powstała do jesieni - powiedział w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, dodając, że koniec roku "jest najdalszym terminem".

Paszyk odniósł się także do słów biskupa Meringa, który na Jasnej Górze powiedział o obecnym rządzie: Rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców. A później cytując poetę, dodał, "Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem". Biskup wyraził również ostrą krytykę rządu w kontekście polityki migracyjnej. Zdaniem ministra rozwoju i technologii słowa duchownego są nie do przyjęcia.

Z zażenowaniem wysłuchałem słów biskupa Meringa. Nie chciałbym być osobą należącą do kościoła, którego cechą jest fundamentalizm. Mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie - przyznał polityk.

