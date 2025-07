Już 22 lipca ruszają zdjęcia do jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku – kinowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. W roli hrabiego Tomasza Łęckiego zobaczymy Andrzeja Seweryna, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, który tym razem wcieli się w ojca głównej bohaterki, Izabeli Łęckiej. Obok niego na ekranie pojawią się Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat oraz Agata Kulesza.

Andrzej Seweryn / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Nowa adaptacja powieści Prusa zapowiada się wyjątkowo nie tylko ze względu na gwiazdorską obsadę, ale także na artystyczny zespół stojący za kamerą. Reżyserią filmu zajmie się Maciej Kawalski, znany z takich produkcji jak "Niebezpieczni dżentelmeni", a autorem zdjęć będzie Piotr Sobociński jr, który pracował przy takich tytułach jak "Boże Ciało", "Wesele" czy "Wołyń". Produkcję realizuje Gigant Films.

Andrzej Seweryn, który od lat jest dyrektorem, aktorem i reżyserem Teatru Polskiego w Warszawie, ma na swoim koncie dziesiątki wybitnych ról filmowych i teatralnych. Widzowie pamiętają go z takich dzieł jak "Ziemia obiecana", "Pan Tadeusz", "Człowiek z żelaza" czy "Ostatnia rodzina".

Aktor nie kryje, że rola hrabiego Łęckiego jest dla niego wyjątkowym wyzwaniem. "Tomasz Łęcki to postać urokliwa, tragiczna i śmieszna zarazem. Trzyma fason i wysoko podniesioną głowę, choć grunt usuwa mu się pod nogami. Świat jego młodości odchodzi w przeszłość, a on nie potrafi zaadaptować się do zmieniających się w zawrotnym tempie czasów. To uczucie, które wielu z nas towarzyszy dzisiaj. Proza Bolesława Prusa pozostaje niesamowicie aktualna" - podkreśla Seweryn w oficjalnym komunikacie.

Instagram Post

Hrabia Tomasz Łęcki to postać niezwykle barwna - z jednej strony arystokrata przywiązany do dawnych wartości i tradycji, z drugiej - bankrut, który żyje ponad stan, nie potrafiąc odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego historia, choć osadzona w realiach XIX-wiecznej Warszawy, wciąż porusza współczesnych widzów i czytelników.

W obsadzie filmu zobaczymy również Marcina Dorocińskiego w roli Stanisława Wokulskiego, Kamili Urzędowską jako Izabelę Łęcką, Marka Kondrata jako Ignacego Rzeckiego oraz Agatę Kuleszę w roli pani Meliton.

Co ciekawe, to nie jedyna ekranizacja "Lalki", która powstaje w tym roku. Równolegle Netflix realizuje własną wersję powieści Prusa, za reżyserię której odpowiada Paweł Maślona. Zdjęcia do serialu rozpoczęły się już 1 lipca.