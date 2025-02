"Trump nie sprzedał Ukrainy, ale zarysował swoją transakcyjną linię: liczą się korzyści (...). Zaczynamy żyć w świecie, w którym coraz więcej przywódców - na szczęście mniejszość w Unii Europejskiej - mówi, że liczy się siła, a nie zasady; liczy się egoizm narodowy, nie liczy się solidarność. Ci, co mają pieniądze, powinni mieć tych pieniędzy więcej" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, była ambasador Polski w Rosji. Zapewniła, że Polska nie wyśle swoich wojsk na Ukrainę.

/ RMF FM

Wideo youtube

Co dalej z Ukrainą po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa?

Nic takiego nie zostało powiedziane, przeciwnie. Do tej pory wszystko, co powiedział pan premier, wskazuje na inną politykę. Wysyłamy broń, wspieramy, ale nie wysyłamy żołnierzy - zapewniła w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odpowiadając na pytanie Tomasza Terlikowskiego, czy Polska wyśle żołnierzy na front.

Na razie nie mamy pokoju. Mamy trwającą wojnę, a do pokoju potrzeba dwóch stron. Nie ma czegoś takiego, jak "pokój do Wielkanocy" czy "do 9 maja", to jest chwilowe zamrożenie konfliktu. Pokój to jest pokój, to jest rzecz stała - powiedziała minister.

Putin zwycięstwo nad faszyzmem ogłasza w Rosji codziennie. Tak wygląda propaganda rosyjska. Powstało nawet coś takiego, jak "wirtualne muzeum sukcesów specjalnej operacji wojskowej", cytuję tu propagandę rosyjską. To wirtualne muzeum jest odwiedzane przez dzieci uczące się w szkołach - poinformowała była ambasador Polski w Rosji.

Bez pomocy europejskiej Ukraina nie byłaby w stanie stawiać oporu Rosji. To, co było skuteczne, to była współpraca: i Europa pomagała, i Amerykanie. Teraz to rozejście może być groźne, również dla Stanów Zjednoczonych, bo przecież głównym oponentem USA nie jest Rosja, ale są Chiny - dodała minister.

Polityka mieszkaniowa. Co minister sądzi o nowym rządowym programie?

Podoba mi się twarda zapowiedź, że jest 2,5 mld zł na budownictwo mieszkaniowe. To powinno być natychmiast wdrażane. Są już gotowe projekty. Co czwarty samorząd jest już gotowy - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej.

Uważam, że dopłaty do kredytów - nawet w tak złagodzonej formie, jak tylko na rynku wtórnym - nie są dobrym pomysłem. Zwiększa się strona popytowa zamiast podażowa, co oznacza, że rosną ceny i uruchamia się cały zły mechanizm. Dopłaty do mieszkań wydają nam się w tej chwili nie do przyjęcia. Nie widzieliśmy projektu ustawy, więc nie mówi się o nim, dopóki się go nie zobaczy, ale dopłaty do kredytów - dalej podtrzymujemy przekonanie, że generują wzrost cen, a to zmniejsza dostępność mieszkań - dodała.

Mieliśmy przez lata taki system, że inwestowanie w mieszkania się opłacało i to spowodowało „uwięzienie kapitału w betonie” . My dziś potrzebujemy kapitału na firmy, na innowacje, na rozwój - zapowiedziała minister.

Jak idą rozmowy z Komisją Europejską ws. rewizji KPO?

W tym roku do Polski spłyną kolejne miliardy złotych z KPO (...). Mamy opóźnienia w realizacji inwestycji z KPO. Dwóch lat straty z rządów Prawa i Sprawiedliwości nie da się od tak przeskoczyć - ogłosiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Rozmawiamy bilateralnie z Komisją Europejską o przedłużaniu o kilka miesięcy rozliczania inwestycji z KPO. To w praktyce o kilka miesięcy więcej czasu na realizację - powiedziała minister w Porannej rozmowie RMF FM.

"Klucz do mieszkania", czyli nowy rządowy program mieszkaniowy

Tomasz Terlikowski zauważył, że w Warszawie jest aktualnie 160 mieszkań na rynku wtórnym za 11 tys. zł za metr kwadratowy. Większość to gigantyczne metraże, albo wręcz przeciwnie - rudery. Oprócz tego - wiedzą powszechną jest to, że w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu metr nie kosztuje 11 tys. zł. Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM pytał swojego gościa, czy program "Klucz do mieszkania" ma realny sens.

Samorząd może zmienić te limity, czyli może podwyższyć cenę, od której w danym regionie, czy w danym mieście, można by było włączyć mieszkania do tego programu - wyjaśniła minister.

Proszę sobie wyobrazić, jakie tu byłoby pole do konfliktu interesów. To budzi wątpliwości, naprawdę - dodała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiada na pytania słuchaczy RMF FM

Minister odpowiedziała również na pytania słuchaczy RMF FM. Pani Karolina z Gdańska zapytała, czy minister dostała propozycję kierowania nowym, specjalnym resortem gospodarki po spodziewanej rekonstrukcji rządu.

Nie dostałam takiej propozycji. Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby miał powstać taki resort. Mam też wrażenie, że nikt z nikim o tym nie rozmawiał (…). Rekonstrukcja rządu to z kolei może być zmniejszenie liczby osób w tym rządzie, co akurat uważam, że przydałoby się - odpowiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Pan Michał z Warszawy zapytał, czy to prawda, że PSL reprezentuje interesy lobby deweloperskiego.

To nie jest pytanie do mnie. Polska 2050 natomiast na pewno nie reprezentuje lobby deweloperskiego - stwierdziła minister.

Pan Krzysztof z Lublina zapytał z kolei, czy minister - jako była ambasador Polski w Rosji - uważa, że Putin zaatakuje kraje NATO, a jeśli tak, to kiedy.

Sama mam dwóch synów, więc też stawiam sobie to pytanie. Tego, co mówi Putin powinniśmy słuchać, ale intepretować po swojemu, nie dosłownie. Putin w stanie wojny z Europą w pewnym sensie już jest, dlatego że toczy się cyberwojna, wojna na wszystkich - poza militarnym - frontach - powiedziała minister.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.