Papież Franciszek nie poprowadzi niedzielnej modlitwy Anioł Pański – poinformował Watykan. Od piątku papież przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu zapalenia oskrzeli, lekarze zalecili mu całkowity wypoczynek.

Papież Franciszek w grudniu 2024 roku / Rex Features/EAST NEWS / East News

Watykańskie biuro prasowe podało w sobotę, że papież nie ma gorączki, a terapia została lekko zmieniona w związku z wynikami badań mikrobiologicznych.

Dzisiejsze wyniki badań wskazują na poprawę niektórych parametrów - podkreślono w komunikacie.

Lekarze zalecili Franciszkowi całkowity wypoczynek i z tego powodu nie zwróci się on osobiście do wiernych w niedzielne popołudnie, by odmówić modlitwę "Anioł Pański". Papież jednak postanowił, że wyśle tekst przygotowanych rozważań.

Zaznaczono, że papież jest bardzo wdzięczny w związku z wyrazami bliskości, jakie otrzymał i prosi, by modlić się za niego.

88-letni Franciszek trafił do szpitala po ponad miesiącu problemów zdrowotnych w okresie licznych wydarzeń Roku Świętego.