"Premier Donald Tusk nie odejdzie" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Paprocka - szefowa Kancelarii Prezydenta RP. "Po 1,5 roku, kiedy premier mówi, że czas się wziąć do pracy, to powinno nam wszystkim zapalić się bardzo mocne czerwone światło" - oceniła, nazywając jego poniedziałkowe wystąpienie czymś "na pograniczu kuriozalności". "W przyspieszenie pracy nie wierzę. W to, że prawo będzie dalej rozumiane tak jak pan premier chce - niestety wierzę" - dodała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.