Choć Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego łączy wiele, to jest jedna rzecz, w której są podzieleni - kwestia dołączenia Ukrainy do NATO. Zdaniem urzędującej głowy państwa prezydent elekt może w tej sprawie zmienić zdanie, kiedy wprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego. "Z fotela prezydenckiego świat wygląda trochę inaczej" - ocenił.

Andrzej Duda i Karol Nawrocki / Valdemar Doveiko, Piotr Polak / PAP/EPA W poniedziałek w Wilnie odbył się szczyt liderów 15 państw - krajów Bukareszteńskiej Dziewiątki i nordyckich.

Szczyt był poświęcony m.in. zwiększaniu wydatków na obronność i przygotowaniom do szczytu NATO, który jest planowany pod koniec czerwca w Hadze.

W wydarzeniu wziął udział prezydent Andrzej Duda, który w rozmowie z litewską telewizją publiczną LRT powiedział, że ma inne spojrzenie na kwestie dołączenia Ukrainy do NATO od Karola Nawrockiego. Zobacz również: ​Nawrocki podziękował m.in. Hołowni i Mentzenowi. Złożył też zapewnienie

Karol Nawrocki zabrał głos po wygranych wyborach. "Nie odpuszczę" Wizyta Andrzeja Dudy na Litwie W poniedziałek, podczas wizyty na Litwie z okazji szczytu państw Bukaresztańskiej Dziewiątki oraz nordyckich, poświęconemu m.in. wzmacnianiu obronności wschodniej flanki NATO, prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu litewskiej telewizji publicznej LRT. Skomentował w nim m.in. wyniki II tury wyborów prezydenckich w Polsce i ocenił nadchodzącą prezydenturę, zwycięskiego w wyborach, Karola Nawrockiego. "Z fotela prezydenckiego świat wygląda trochę inaczej" Andrzej Duda, zapytany o negatywny stosunek Karola Nawrockiego do idei przyjęcia Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, powiedział, że ich przyszła wspólna rozmowa będzie dotyczyła m.in. tych tematów. Mam inne spojrzenie na te kwestie, ono wynika m.in. z doświadczenia prezydenckiego, z prawie dziesięciu lat i wiedzy, jaką przez te lata zgromadziłem. Na pewno będę chciał tą wiedzą się podzielić - powiedział prezydent, cytowany przez Kancelarię Prezydenta. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Z fotela prezydenckiego świat wygląda trochę inaczej - dodał. Co Andrzej Duda doradzi Karolowi Nawrockiemu? Jak zaznaczył szef państwa polskiego, jest pozytywnie nastawiony do wizji prezydentury Karola Nawrockiego. Jestem bardzo usatysfakcjonowany tym wynikiem. Wierzę, że Karol Nawrocki dalej będzie prowadził polskie sprawy. Obaj wychodziliśmy z tego samego obozu politycznego, mam więc nadzieję na kontynuację idei współpracy w naszej części Europy - podkreślił. Prezydent przekazał również, że podczas rozmowy z Karolem Nawrockim będzie doradzał mu kontynuowanie dobrych relacji Polski z Litwą.