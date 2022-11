Milion samochodów elektrycznych na polskich drogach oznaczałby stały blackout - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Ozdoba. Co dalej z Izerą – polskim samochodem elektrycznym, który - według zapowiedzi - w 2024 r. miał trafić do salonów? "Nie jestem żyrantem tego projektu, nie wiem" – odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska.

Jacek Ozdoba / Jakub Rutka / RMF FM

Za 13 lat nie będzie można rejestrować nowych samochodów innych niż elektryczne. Czy polski rząd przegrał tę bitwę w Parlamencie Europejskim?

"Nie i mam nadzieję, że nie przegramy. Proponuję, żeby Frans Timmermans pojechał pod Ciechanów lub też wyszedł do kierowców np. na Mokotowie. Jest wiele mieszkań, teraz proszę sobie wyobrazić - kabel będzie ciągnięty przez balkony czy też będą stworzone jakieś miejsca do parkowania, żeby naładować swój samochód?" - pytał gość Roberta Mazurka.

"Jeżeli UE się uprze, to oczywiście, że będzie chciała coś takiego wdrożyć. Ale mogę powiedzieć, że to jest nierealne" - dodawał.

"Jeżeli chodzi o samochody elektryczne i te głosowania, rzeczywiście UE czy też PE idą wytoczoną drogą i "Fit for 55" jest realizowany, mimo tego, co się stało po 24 lutego. Ja mogę stwierdzić z przykrością, że mimo tego, co się stało, dalej idziemy w szaleńczym marszu, czy też jedziemy rozpędzonym pociągiem w stronę ściany. My musimy to wszystko przewrócić. Ten stolik należy wywrócić. (...) Chociażby wetować następne rozwiązania" - stwierdził Ozdoba.

"Jeżeli w PE nie mamy możliwości stworzenia większości, a tam są decyzje polityczne, to znaczy, że na przykład na forum KE powinniśmy korzystać z prawa weta, m.in. z zakresu miksu energetycznego" - zaznaczał.

"Reprezentuję środowisko, które uważa, że w UE, nawet jeśli decyzje zostały podjęte w zakresie PE, nawet jeśli przepisy europejskie będą wdrożone wprost, to i tak jest możliwość w przyszłości zmiany tego typu przepisu i to musi nastąpić w UE" - mówił gość Roberta Mazurka.

Czy zostanie utrzymana tarcza antykryzysowa?

"Tego typu decyzje powinny być komunikowane nie z poziomu wiceministra. Taka decyzja rzeczywiście jest analizowana, ale dopóki ona nie zostanie ogłoszona oficjalnie, to nie chciałbym o niej mówić" - podkreślał.

"Jestem zwolennikiem, żeby obniżyć VAT z jednego prostego powodu - ceny energii są zbyt wysokie, (...) obligo giełdowe jest zdjęte, jeszcze została kwestia ETS i mam nadzieję, że wywrócimy ten stolik. Solidarna Polska ma konkretny projekt, który poprawi dotyczący zawieszenia systemu ETS przynajmniej na najbliższy czas. Nie może być tak, że bankster gra, a Polak na tym traci" - zaznaczał.