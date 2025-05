"Wygraliśmy I turę. Pierwszy raz od 2010 roku PiS nie jest pierwszy w wyborach, to jest wielki sukces. My najbardziej cieszymy się z tego, że udało nam się klinem wejść we wschodnią Polskę" – powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki z Koalicji Obywatelskiej. "Ja bym tych głosów Konfederacji i Brauna nie doliczał tak łatwo w wypadku PiS-u, dlatego że to są inni wyborcy. My ich analizujemy, to są często wyborcy totalnie antyPiS" – dodał polityk.

​Wszystkie ręce na pokład. Sławomir Nitras w RMF FM o walce o głosy wyborców Piotr Mazur / RMF FM Minister sportu i turystyki zaznaczył, że elektorat Konfederacji w znacznej części jest antypisowski. Pięć lat temu wyborcy Bosaka się podzielili, my będziemy o nich zabiegać - przyznał polityk. Dodał, że w trakcie wieców wyborczych sztab spotkał wielu ludzi, którzy mówili, że w pierwszej turze będą głosować na Sławomira Mentzena, ale w drugiej na Rafała Trzaskowskiego. Półtora roku temu nie zawiedliśmy. Półtora roku temu dowieźliśmy zwycięstwo w skrajnie trudnych warunkach. Dzisiaj czy jest trudno? Jest bardzo trudno, ale naszym zadaniem jest zapewnić, że 1 czerwca Polska będzie mieć mądrego, kompetentnego i przede wszystkim uczciwego prezydenta - zaznaczył polityk. Gość Porannej rozmowy w RMF FM powiedział również, czego zabrakło w tych wyborach. Jego zdaniem była to frekwencja - przy urnach zabrakło około miliona osób wyborców KO z roku 2023. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ​Wszystkie ręce na pokład. Sławomir Nitras w RMF FM o walce o głosy wyborców Donald Tusk powinien się podać do dymisji? Gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski zauważył, że w tych wyborach około 40 proc. głosów zdobyli kandydaci rządowi, a aż ponad 50 proc. ci, którzy prezentują twarde podejście antyrządowe. Czy jest to porażka premiera Donalda Tuska i w związku z tym powinien się on podać do dymisji? My dzisiaj decydujemy, w jaką stronę pójdzie Polska, czy Polska pójdzie w stronę wojny, awantury i wiecznego konfliktu, czy pójdzie w jakimś kierunku. Oni mieli osiem lat wspólnych rządów - mówił Nitras. Cała ta pisowska ferajna wpuściła w sposób absolutnie niekontrolowany każdego do Polski. Liczby? Pół miliona, 600 tys. tysięcy może w sumie? W sposób niekontrolowany. A potem zaczęła grać kartą antyimigrancką. Polskie granice muszą być kontrolowane. Kto uszczelnił granicę? Donald Tusk uszczelnił granicę. Kto zdobył pieniądze europejskie na to, żeby granica wschodnia mogła z pieniędzy europejskich być finansowana? Donald Tusk. Czy to pomaga? Tak, to pomaga. Myślę, że to szybciej przekona wyborców Konfederacji, że już uszczelniliśmy w sposób realny granice, niż ta nieodpowiedzialna i korupcyjna polityka Kaczyńskiego i PiS-u - przekonywał minister. Polityk zaznaczył, że właśnie bezpieczną granicą sztab Rafała Trzaskowskiego będzie chciał przekonać do siebie wyborców zarówno Konfederacji, jak i Grzegorza Brauna. Sławomir Nitras / Mikołaj Poruszek / RMF FM Wolny dostęp do aborcji Jednym z postulatów Rafała Trzaskowskiego jest wolny dostęp do aborcji. Tomasz Terlikowski zapytał, jak ta sprawa ma się do pozyskania wyborców prawicy. Ponad 60 proc. Polaków chce liberalizacji prawa aborcyjnego i proszę posłuchać, co mówi Rafał Trzaskowski. My chcemy ucywilizować prawo antyaborcyjne, żeby kobieta nie musiała się bać - zaznaczył Sławomir Nitras. Nawrocki to jest gwarancja, że Piotrowicz i Pawłowicz będą rządzić dalej Trybunałem Konstytucyjnym. A to Trybunał Konstytucyjny w Polsce zaostrzył aborcję. Kaczyński rękami Trybunału Konstytucyjnego - dodał. Minister powiedział, że w kwestii prawa aborcyjnego radykałem nie jest Rafał Trzaskowski, a Karol Nawrocki, który chciałby to prawo zaostrzyć. My chcemy przepisów, które obowiązują w 25 krajach Unii Europejskiej i nie w tych, które mają najbardziej liberalne prawo. Umiarkowane, normalne, cywilizowane, w oparciu o ocenę lekarzy, o oceny specjalistów prawo, które pozwala kobietom czuć się bezpiecznie. A nie napierwł gwałt, a potem rodzić - zaznaczył Sławomir Nitras. Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie! Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm. Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<. Zobacz również: Sztabowiec PiS: Karol Nawrocki ma osobiste relacje ze Sławomirem Mentzenem

Matysiak: Dopuszczam głosowanie na Nawrockiego. Trzaskowski chce wyborców lewicy na tacy

O czym śpiewają ptaki?

Co Nawrocki ma do zaoferowania wyborcom Mentzena i Brauna? Błaszczak odpowiada Opracowanie: Karolina Wasyl REKLAMA