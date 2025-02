"Nie ma takiej decyzji, by wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Polska od lat wspiera finansowo i militarnie Ukrainę i to jest nasze główne zadanie" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. "Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, także na wschodniej granicy" - dodał. Gość Tomasza Terlikowskiego zaznaczył także, że w tym momencie nie da się stwierdzić, jaki powinien być kształt NATO.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zauważył, że do tej pory bezpieczeństwo Polski cały czas opieraliśmy na NATO i Stanach Zjednoczonych. Tomasz Terlikowski zapytał, co będzie, jeśli USA ograniczą swoją rolę lub wycofają się z Sojuszu.

W Europie od wielu miesięcy trwa dyskusja o zwiększeniu finansowania zbrojeń. Zapadają decyzje, powstają projekty amunicyjne, uzbrojeniowe. Pewne rzeczy też się dzieją, więc to nie jest tak, że Europa dyskutuje i w ślad za tym nie idą konkretne decyzje. Otwiera się pewien nowy rozdział w NATO - tłumaczył Arkadiusz Myrcha.

W kwestii ewentualnego wycofania się Stanów Zjednoczonych, wiceminister przyznał, że Donald Trump jest na tyle nieprzewidywalnym politykiem, że należy brać pod uwagę wszystkie scenariusze.

W rozmowie pojawiły się także tematy krajowe - w tym sprawa projektu nowelizacji prawa drogowego, który zakłada, że zbyt szybka jazda będzie zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Mówimy tu o rażącym naruszeniu przepisów ruchu drogowego - zaznaczył wiceminister. Samo przekroczenie prędkości nie będzie tym przestępstwem. Kierowca będzie musiał także stworzyć zagrożenie dla innych osób - dodawał.

Wiceminister zaznaczył, że kierowca będzie musiał złamać kilka przepisów. Jednak o tym, jaka będzie kara zadecyduje sąd, niekoniecznie musi być to więzienie.

Bezwzględnie nie cofniemy się przed tym pakietem zmian, co więcej kluby opozycyjne zadeklarowały także poparcie dla tych zmian. Do końca miesiąca trwają uzgodnienia i konsultacje, więc zakładam, że w takim dobrym wariancie, to pod koniec marca projekt może stanąć w rządzie - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Myrcha.

W trakcie Porannej rozmowy w RMF FM Arkadiusz Myrcha wylosował pytanie od słuchacza o to, kiedy sądy w Polsce zaczną normalnie funkcjonować. Wiceminister przyznał, że jest to jedno z największych wyzwań rządu na tę kadencję, ale nie wskazał konkretnej daty.

Na koniec tej kadencji na pewno będą działały sprawniej niż na początku - zadeklarował Myrcha.

Myrcha tłumaczył, że aby zaszły zmiany, musi zostać spełnionych wiele warunków. Priorytet to elektronizacja postępowań, głównie w dostępie do rejestrów, tak żeby bez wychodzenia z domu było można dużą część spraw załatwiać. Inwestujemy w pracowników sądów, którzy przez lata zostali zaniedbani, a którzy są tym krwiobiegiem sądownictwa. Zmiany w przepisach materialnych, proceduralnych, czym się zajmują komisje kodyfikacyjne i przywrócenie Krajowej Rady Sądownictwa - mówił wiceminister.

