Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Mirosław Suchoń z Polski 2050. Z naszym gościem w rocznicę wyborów 15 października podsumujemy niemal rok rządów koalicji, co się udało, a co jest jeszcze do zrobienia. Zapytamy też o tarcia między partiami rządzącymi, co z ustawą o spółkach Skarbu Państwa i tymczasowym zawieszeniem prawa do azylu.