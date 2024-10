Ponad 38 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania rządu Donalda Tuska, a ponad połowa uważa, że lepiej spisuje się on na stanowisku premiera niż jego poprzednik, czyli Mateusz Morawiecki - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Większość ankietowanych nie jest jednak zadowolona z tempa realizacji obietnic wyborczych obecnego rządu. A które z nich powinny zostać zrealizowane jak najszybciej? Przedstawiamy wyniki badania.

Premier Donald Tusk (L) na posiedzieniu rządu w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Mija rok od wyborów parlamentarnych, które zmieniły władzę w Polsce. W najnowszym sondażu pytamy, jak według Polaków rząd Donalda Tuska radzi sobie z realizacją planów i obietnic.

Działania rządu Tuska dobrze postrzega dokładnie 38,1 proc. ankietowanych. 30 proc. z nich zaznaczyło, że ich ocena jest "zdecydowanie pozytywna", a 8,1 proc., że "raczej pozytywna".

Przeciwnego zdania jest 32,5 proc. respondentów. 15,4 proc. z nich działania rządu ocenia "zdecydowanie negatywnie", a 17,1 proc. - "raczej negatywnie".

27,6 proc. pytanych postrzega działania rządu "neutralnie", a 1,8 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Oto, jak respondenci oceniają działania obecnego rządu / RMF FM

Tusk czy Morawiecki? Którego premiera Polacy oceniają lepiej?

Respondenci zostali też zapytani o to, którego polskiego premiera oceniają lepiej: Donalda Tuska czy Mateusza Morawieckiego.

53,6 proc. pytanych ma lepsze zdanie o obecnym szefie rządu. 36,7 proc. uważa, że to Morawiecki lepiej sprawdzał się w roli prezesa Rady Ministrów.

9,6 proc. ankietowanych uznało, że trudno odpowiedzieć na to pytanie.

Którego premiera ankietowani oceniają lepiej? / RMF FM

Czy Polacy są zadowoleni z tempa realizacji obietnic?

Ponad 38 proc. pozytywnie ocenia działania obecnego rządu, ale już większość - bo łącznie 56,7 proc. - nie jest zadowolona z tempa realizacji obietnic wyborczych. 31,7 proc. zaznaczyło odpowiedź "raczej nie", a 25 proc. - "zdecydowanie nie".

Z tempa realizacji obietnic zadowolonych jest 40,8 proc. - spośród nich 32 proc. odpowiedziało "raczej tak", a 8,8 proc. - "zdecydowanie tak".

2,6 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Czy ankietowani są zadowoleni z tempa realizacji obietnic wyborczych aktualnego rządu? / RMF FM

Te obietnice wyborcze trzeba spełnić jak najszybciej

W sondażu padło też pytanie, która z obietnic wyborczych rządu Donalda Tuska powinna być zrealizowana jak najszybciej. Ankietowani mieli możliwość zaznaczenia do trzech odpowiedzi.

Najwięcej osób postawiło na konieczność poprawy ochrony zdrowia. Tę odpowiedź wskazało 55,6 proc. pytanych.

40,5 proc. ankietowanych oczekiwałoby jak najszybszego obniżenia podatków, a 37,8 proc. - reformy wymiaru sprawiedliwości.

Co czwarty ankietowany zaznaczył, że oczekuje szybkiej modernizacji polskiej armii. Tę odpowiedź zaznaczyło dokładnie 25,9 proc.

17 proc. uważa, że rząd powinien jak najprędzej przeprowadzić transformację energetyczną. 16,8 proc. twierdzi, że powinno nastąpić przyspieszenie realizacji obietnicy dotyczącej likwidacji Funduszu Kościelnego, 16 proc. - odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa, a 15,4 proc. - rozliczenia poprzedniej władzy.

15,2 proc. chce jak najszybszego ułatwienia dostępu do prawa aborcyjnego, a 11,1 proc. - wprowadzenia związków partnerskich.

Kwestia zniesienia zakazu handlu w niedzielę jest pilna według 6,4 proc. ankietowanych.

Która z poniższych obietnic rządu Donalda Tuska powinna zostać zrealizowana najszybciej? / RMF FM

Mieszkańcy Warszawy: Walka polityczna, z której czasem niewiele wynika

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał o wynikach sondażu z mieszkańcami Warszawy. Oni na ostatni rok rządów patrzą przede wszystkim przez pryzmat ostatnich wydarzeń na południu Polski.

Tutaj powódź zaburzyła te zmiany, powódź zaburzyła obraz pierwszego roku rządów. Myślę, że wielu z nas zapamięta powódź, w tym wolną reakcję rządu na tę sytuację, nie do końca trafne spostrzeżenia zwłaszcza na początku. Co się zmieniło w ciągu ostatniego roku? Jest cały czas zamieszanie, mało konstruktywności, jest wciąż walka polityczna, z której czasem niewiele wynika. Brakuje nowej oferty choćby w edukacji, w szkolnictwie. Jest mniej prac domowych dla dzieci, ale pytanie, co zamiast tego? Tutaj oczekujemy zmian i nowych propozycji - komentują w rozmowie z naszym dziennikarzem wyniki sondażu.