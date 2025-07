Minister energii Miłosz Motyka został zapytany w Porannej rozmowie w RMF FM, czy ceny prądu będą zamrożone do końca roku. "Mamy ustawę na etapie prac parlamentarnych. Myślę, że tuż przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta zostanie uchwalona z poprawkami Senatu. Liczymy, że pan prezydent Nawrocki podpisze ustawę, która obniża ceny energii" - powiedział.

Miłosz Motyka podkreślił, że nie wyobraża sobie, iż prezydent ustawy nie podpisze. To jest bardzo dobra ustawa. Byli nawet posłowie PiS-u, którzy za nią zagłosowali.

Czy mogą pojawić się problemy? Zdaniem ministra na razie nic na to nie wskazuje. Mamy deklarację pana prezydenta, żeby obniżyć ceny prądu. Teraz ma na to szansę i możliwość, przyjmując naszą ustawę, skracającą czas inwestycji, obniżającą ceny docelowo i mrożącą cenę w perspektywie ostatniego kwartału - powiedział Motyka.

Jeśli Karol Nawrocki ustawy nie podpisze to - zdaniem polityka - "weźmie na siebie odpowiedzialność za to, że nie chce niskich cen prądu". Na pewno będziemy reagowali. Ja jestem zwolennikiem tego, by mrożenie utrzymać na czas ostatniego kwartału, choć też przygotowaliśmy ustawę związaną z rekalkulacją taryf. Spółki będą przedstawiały wysokość taryf, która dzisiaj wynosi 622 zł 80 gr na ostatni kwartał. (...) To powinno być poniżej 600 zł.

Minister energii zakłada pełną współpracę wszystkich resortów.

Miłosz Motyka / Jakub Rutka / RMF FM

"To bardziej publicystyka"

Miłosz Motyka skomentował również ostatnią wypowiedź Szymona Hołowni o zamachu stanu . Zdaniem Motyki była to "wypowiedź bardziej publicystyczna niż faktyczna". Uspokaja mnie tłumaczenie pana marszałka, że miała miejsce tutaj publicystyka niż twarda polityka.

Czy prokuratura powinna zająć się tą wypowiedzią? Nie. Szymon Hołownia wytłumaczył, że nie chodziło o żadne twarde naciski, tylko wypowiedzi medialne. Nie wskazał żadnego nazwiska. Powinniśmy raczej wziąć się mocno do roboty niż zajmować publicystyką. Przejaskrawił. Ja bym tak nie powiedział - zaznaczył Motyka.

Minister energii o wygaszaniu górnictwa

Minister energii planuje również wraz z ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem zasiąść niebawem do rozmów z górnikami i poruszyć kwestię odchodzenia od węgla.

Na wygaszanie górnictwa płacimy rocznie 9 mld zł. Byli tacy, którzy likwidowali kopalnie, mimo że dziś stają się obrońcami górnictwa. My na pewno będziemy realizowali umowę społeczną tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne państwa. To są zasoby, które Polska ma. Ważne, by się zdywersyfikować, ale nie uzależnić od innych państw. Od 2015 do 20 mieliśmy import węgla z Rosji przez spółki Skarbu Państwa - mówił Motyka.

