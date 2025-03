"Ustawami, które ograniczają przyjazd m.in. opozycjonistów z Białorusi, nie zatrzyma się ludzi, którzy np. zamordowali polskiego żołnierza. Jeżeli mamy naiwnego premiera, który myśli, że ktoś przyjmie ustawę azylową i migranci napuszczani na naszą granicę przez służby białoruskie i ruskie, zdecydują się jednak nie przyjeżdżać tylko dlatego, że pan premier przyjął jakąś tam ustawę azylową… Ja nie wiem, co prezydent zrobi z tą ustawą. Nie mam wiedzy. Ma na to 21 dni, do 7 kwietnia" - powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek w Porannej rozmowie w RMF FM, odnosząc się do tego, czy - a jeśli tak, to kiedy - Andrzej Duda podpisze ustawę azylową.

Poranna rozmowa w RMF FM rozpoczęła się jednak od pytania o dzisiejszy wylot prezydenta Andrzeja Dudy do Włoch.

Spotkanie z papieżem planowane było kilka miesięcy temu, ale dziś to raczej niemożliwe i raczej się nie odbędzie. Prezydent we Włoszech spotka się z prezydentem i z panią premier Meloni. Będzie miał także spotkanie w Zakonie Maltańskim. To ważna wizyta ze względu na bezpieczeństwo. Prezydent kontynuuje swoją ofensywę w sprawie płatności na rzecz obronności państw NATO, w sprawie trzech proc. na bezpieczeństwo. Będzie przekonywał, tym bardziej że Włochy nie wydają jeszcze tych trzech procent - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego.

Kiedy Andrzej Duda podpisze ustawę azylową?

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał, że wczoraj premier Donad Tusk zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy ws. ustawy azylowej: "Czekamy na pana podpis".

Premier Donald Tusk powinien wzorować się na swoim imienniku, na prezydencie Trumpie. Widzimy, co dzieje się w Stanach; to realne działania - takie jak podejmował rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest cały Donald Tusk i rząd Platformy Obywatelskiej - zamiast realnych działań, PR-owe ustawki, jak z tą ustawą azylową. W Stanach prezydent Trump pokazuje, że realnymi działaniami można powstrzymywać nielegalnych imigrantów, a premier liczy, że PR-ustawą coś zmieni, a to niczego nie rozwiąże - powiedział Marcin Mastalerek.

Prezydent ma 21 dni, zdaje się o 7 kwietnia i podejmie decyzję. Chcę przypomnieć, że ta ustawa przeleżała w Sejmie trzy miesiące. Dlaczego teraz pan premier nagle przypomniał sobie o tej ustawie? Bo ma niewygodny temat - dla niego niewygodny - w sprawie którego przez wiele dni milczał, czyli śmierć śp. Barbary Skrzypek (...). Mam nadzieję, że premier weźmie się za realną robotę (...). Nie wiem, co prezydent zrobi z tą ustawą. Nie mam wiedzy. Dziś rozważa tę sprawę, odbywają się spotkania w Pałacu Prezydenckim - dodał.

Problemy alkoholowe wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny

We wtorek przed godz. 7 rano wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy na swoim koncie na platformie X opublikował oświadczenie .

"Informuję, że zmierzyłem się z problemem nadużywania alkoholu. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół a w szczególności dr B. Woronowicza i D. Woronowicz oraz zespołu terapeutów odzyskałem kontrolę nad zdrowiem. Wszystkich, których dotknął mój problem przepraszam" - napisał wiceszef MSZ.

Także o tę sprawę Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa.

Nie znam tej sprawy. To sprawa, która jest oczywiście obciążeniem dla koalicji. To jest odpowiedzialność Dolnada Tuska i ministra Sikorskiego (że Andrzej Szejna miał dostęp do ściśle tajnych dokumentów – przyp. red.). Wiem, że przez wiele miesięcy służby w ogóle nie wydawały żadnej decyzji w tej sprawie. Nie wiem, dlaczego. Powinno się to wyjaśnić (…) - powiedział Mastalerek.

Współpracownik Andrzeja Dudy zdradził także, że nie miałby nic przeciwko, gdyby posłowie w Sejmie byli badani alkomatem.

