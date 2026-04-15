Marek Sawicki został zapytany w Porannej rozmowie w RMF FM, jak ocenia pracę obecnej ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. "Ja jej nie znam. Trudno ją ocenić, natomiast widać wyraźnie, że ani za poprzedniej minister zdrowia, ani za tej z resortu nie wyszły żadne istotne projekty zmian" - mówił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wideo youtube

Marek Sawicki podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM, że ministra Izabela Leszczyna "dała zielone światło dla łączenia szpitali, jednak jej następczyni nie wydała rozporządzenia, które tworzyłoby fundusz restrukturyzacyjny". Bez zachęty finansowej współpracy między szpitalami nie będzie - komentował polityk PSL.

Pytany wprost, czy zgadza się z krytyką prawicy dotyczącą obecnej ministry zdrowia i tego, że jest ona "niewidoczna", przypomniał, że PiS już rządził i nie udało mu się naprawić służby zdrowia.

To nie jest łatwe zadanie i też jako PSL podejmujemy się rzeczy bardzo trudnej. Czekanie i nicnierozbienie nie rozwiązuje problemu. Idziemy na ścianę, bo jeśli nic nie zrobimy w sprawie szpitali, w 2028 roku - według ekspertów - w NFZ zabraknie nie 24 mld zł, a 78 - mówił Marek Sawicki.

Sawicki: Żadnego rządu Polacy nie oceniają pozytywnie

Według nowego sondażu IBRiS dla Polsat News rząd Donalda Tuska pozytywnie ocenia 41,1 proc. pytanych Polaków, podczas gdy ponad połowa (52,6 proc.) ma o nim negatywne zdanie - w tym wyborcy PSL-u i Polski 2050. Co na to Marek Sawicki?

Żadnego rządu Polacy nigdy nie oceniają pozytywnie, przynajmniej po dwóch latach rządzenia - komentował poseł PSL. Od każdego rządu Polacy więcej oczekują, niż rząd robi, to jest rzecz normalna, więc mnie ten sondaż nie dziwi - wskazywał.

Przyznał jednak, że - jego zdaniem - za mało inicjatyw legislacyjnych.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.