​Nadchodzi kluczowy moment dla rynku elektroniki użytkowej w Unii Europejskiej. Pod koniec kwietnia wchodzą w życie unijne przepisy rozszerzające obowiązek stosowania jednolitego standardu ładowania. Do listy urządzeń wykorzystujących port USB-C dołączają laptopy, co ma ułatwić konsumentom korzystanie z jednego zasilacza do wielu typów sprzętu elektronicznego.

Od 28 kwietnia 2026 roku wszystkie nowe laptopy sprzedawane w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w ustandaryzowany port USB-C, co kończy erę różnorodnych, dedykowanych zasilaczy dla różnych marek.

Wprowadzenie wspólnego standardu ładowania ma na celu przede wszystkim radykalną redukcję elektrośmieci oraz ułatwienie życia konsumentom, którzy będą mogli ładować wiele urządzeń za pomocą jednej, uniwersalnej ładowarki.

Unia Europejska od dawna dąży do ograniczenia ilości elektrośmieci. Choć smartfony i mniejsze akcesoria przeszły na wspólny standard ładowania już wcześniej , teraz przyszedł czas na urządzenia o większym poborze mocy. Zmiany te mają na celu nie tylko wygodę użytkowników, ale przede wszystkim realną ochronę środowiska poprzez redukcję ton niepotrzebnych kabli i ładowarek produkowanych każdego roku.

Nowa era od 28 kwietnia

Zgodnie z unijną dyrektywą 2022/2380, znaną jako "Common Charger Directive", przełomową datą jest 28 kwietnia 2026 roku. To właśnie od tego dnia każdy nowy laptop wprowadzany do obrotu na terenie Wspólnoty będzie musiał być wyposażony w port USB-C służący do uzupełniania energii.

Decyzja ta zamyka proces legislacyjny, który wcześniej objął telefony, tablety czy słuchawki. Producenci komputerów przenośnych otrzymali więcej czasu na dostosowanie swoich konstrukcji do nowych wymogów technicznych, jednak okres przejściowy właśnie dobiega końca.

Co z dotychczasowym sprzętem?

Wielu użytkowników zastanawia się, czy wprowadzenie nowych przepisów wymusi na nich wymianę posiadanych urządzeń. Uspokajamy: nowe prawo dotyczy wyłącznie producentów i sprzętu debiutującego na rynku po wyznaczonej dacie. Starsze modele laptopów, które trafiły do sprzedaży przed 28 kwietnia, nadal będą mogły być legalnie używane i sprzedawane na rynku wtórnym z dotychczasowymi zasilaczami.

Jeśli planujesz zatem zakup laptopa po końcówce kwietnia, masz gwarancję, że niezależnie od tego, czy wybierzesz sprzęt marki Dell, HP, Lenovo czy Apple, naładujesz go tą samą ładowarką USB-C.

Warto jednak odnotować pewien wyjątek - nowe przepisy dotyczą laptopów o mocy ładowania do 240W. Najpotężniejsze jednostki, takie jak zaawansowane laptopy gamingowe czy mobilne stacje robocze o bardzo wysokim poborze mocy, na razie będą mogły korzystać z dedykowanych systemów ładowania, jeśli standard USB-C nie będzie w stanie zapewnić im wystarczającej energii.

Zmiany w konstrukcji ładowarek

Unijna reforma nie kończy się na samych portach w laptopach. Kolejne innowacje czekają nas pod koniec 2028 roku. Wówczas przepisy wymuszą na producentach taką konstrukcję ładowarek, aby kabel był elementem odłączalnym.

Dzięki temu w przypadku uszkodzenia samego przewodu, użytkownik nie będzie zmuszony do wyrzucania sprawnego zasilacza. Ma to być kolejny krok w stronę oszczędności portfeli konsumentów oraz znaczącego zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych trafiających na wysypiska.