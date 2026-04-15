Cracovia Maraton to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także niezwykła podróż przez zabytkowe serce Krakowa. Od ponad dwóch dekad przyciąga tysiące biegaczy z całego świata. W 2026 roku odbędzie się już 23. edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Start 19 kwietnia

Cracovia Maraton od 2002 roku niezmiennie pozostaje najważniejszym wydarzeniem biegowym w Krakowie. To największy wiosenny maraton na królewskim dystansie w Polsce, liczącym dokładnie 42 kilometry i 195 metrów. Każdego roku pod Wawel przybywają tysiące biegaczy - zarówno amatorów, jak i profesjonalistów - reprezentujących aż 70 krajów z całego świata.

Cracovia Maraton - malownicza trasa wśród krakowskich zabytków

Jednym z najbardziej wyjątkowych elementów Cracovia Maratonu jest trasa. Od 2014 roku start i meta zlokalizowane są na krakowskim Rynku Głównym - jednym z najbardziej rozpoznawalnych placów Europy. Uczestnicy biegu mają okazję przemierzyć uliczki Starego Miasta, mijając Sukiennice, majestatyczny Zamek Królewski na Wawelu, czy kościół na Skałce.

Cracovia Maraton to nie tylko główny bieg maratoński. Wydarzeniu towarzyszy wiele imprez, które angażują całe rodziny i różne grupy wiekowe. W sobotę odbywa się Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego na dystansie 4,2 km, upamiętniający jedynego Polaka, który zwyciężył w krakowskim maratonie. Popularnością cieszy się także Cracovia Maraton na Rolkach, który od 2006 roku pozwala miłośnikom jazdy na rolkach rywalizować na pełnym dystansie maratonu wokół krakowskich Błoń. Nie brakuje również amatorów nordic walking, którzy mogą spróbować swoich sił w Cracovia Walkathon na dystansie 4,2 km.

Od 2014 roku w przeddzień maratonu organizowany jest Bieg Nocny na 10 km. Start i meta, zlokalizowane na Rynku Głównym, pozwalają uczestnikom poczuć wyjątkową atmosferę nocnego Krakowa. W 2023 roku impreza odbywała się pod nazwą Igrzyskowy Bieg Nocny, zwiastując nadchodzące wielkie święto sportu w regionie. Biegacze zgodnie podkreślają, że widok oświetlonych zabytków Starego Miasta z perspektywy trasy to niezapomniane przeżycie.

Cracovia Maraton to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Od pierwszej edycji rywalizują tu także zawodnicy z niepełnosprawnościami, w tym sportowcy na wózkach. Zanim na trasę wyruszą biegacze, swoje zmagania rozpoczynają uczestnicy w kategoriach handbike, rim push i active wheelchair. Wszyscy mają do pokonania pełen dystans królewskiego maratonu, co czyni tę imprezę wyjątkową pod względem integracji i równości szans.

Cracovia Maraton z prestiżem - Korona Maratonów Polskich i nowe projekty

Cracovia Maraton przez lata był jednym z pięciu biegów zaliczanych do prestiżowej Korony Maratonów Polskich. Od 2024 roku wraz z Maratonem Warszawskim i Poznań Maratonem tworzy Złotą Serię 42 - nowy cykl biegów na dystansie maratońskim. Dodatkowo, od 2016 roku maraton jest częścią Królewskiej Triady Biegowej, obejmującej także Cracovia Półmaraton Królewski i Bieg Trzech Kopców.

23. Cracovia Maraton już 19 kwietnia

Kolejna, 23. edycja Cracovia Maratonu zaplanowana jest na 19 kwietnia 2026 roku. Organizatorzy już teraz zapraszają do udziału wszystkich miłośników biegania, rolkarzy, nordic walkerów i kibiców. To będzie kolejna okazja, by poczuć wyjątkową atmosferę królewskiego Krakowa i stać się częścią wielkiej sportowej rodziny.