Czekamy na odpowiedź Rosji na wydalenie z Polski 45 członków rosyjskiej ambasady - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jak podkreślił, zarówno rosyjski ambasador w Polsce, jak i rzeczniczka MSZ Rosji już to zapowiedzieli. „Czekamy na notę, na konkretną informację. W zależności od tego, jaka liczba polskich dyplomatów zostanie wydalona, my rezerwujemy sobie oczywiście także i możliwość odpowiedzi zgodnie z zasadami panującymi w dyplomacji”.

Marcin Przydacz / Jakub Rutka / RMF FM

"Myślę, że strona rosyjska ma świadomość czym zajmują się jej tzw. dyplomaci w szeregu państw. Miała też świadomość dyskusji, jaka toczyła się na forum państw unijnych, bo my to robiliśmy w koordynacji z państwami europejskimi. Na pewno nie było to dla pana ambasadora zaskoczeniem" - podkreślił.

Gość Roberta Mazurka zauważył także, że 45 osób to 2/3 obsady ambasady rosyjskiej w Warszawie.

"Trzeba mieć świadomość, że te osoby zintensyfikowały swoją działalność w ostatnich dniach i tygodniach. Z całą pewnością realizowali swoje zadania wcześniej, natomiast nie zagrażały one na tyle bezpieczeństwu Polski. Natomiast w ostatnim czasie - zwłaszcza po wybuchu wojny - ich działalność stała się na tyle niebezpieczna, że ABW zawnioskowało do nas o wydalenie tych osób" - zaznaczył.

Pytany, czy to był jedyny powód ich wydalenia, odpowiedział: "Z jednej strony rzeczywiście powzięliśmy informacje, polskie służby, dotyczące ich działalności, niezgodnej z Konwencją Wiedeńską, po drugie - w kontekście całej sytuacji wokół Ukrainy nie sposób przechodzić wokół obecności rosyjskiej ambasady, rosyjskich dyplomatów w Polsce do porządku dziennego, a po trzecie - i to powiedziałem panu ambasadorowi wczoraj - stan stosunków polsko-rosyjskich absolutnie nie uzasadnia tak rozbudowanej liczebności dyplomatów rosyjskich".

"Ja nie wiem, czym oni mieliby tu się zajmować w najbliższym czasie, bo ja nie przewiduję - dopóki Rosja nie wycofa się z Ukrainy - jakichś rozbudowanych relacji czy to politycznych, czy gospodarczych, czy kulturalnych z Rosją. Dopóki będziemy postępować agresywnie, nie widzę potrzeby, aby tak rozbudowany komponent dyplomatyczny był tutaj obecny w Warszawie" - mówił Marcin Przydacz.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM dodał, że nie jest wykluczone, że polska strona każe opuścić nasz kraj także rosyjskiemu ambasadorowi w Warszawie Siergiejowi Andriejewowi.

"W pierwszym etapie koncentrowaliśmy się na krokach konkretnych - sankcje, pomoc Ukrainie, zachęcanie naszych zachodnich partnerów do wsparcia Ukrainy. Odwoływanie czy wyrzucanie ambasadorów ma też taki walor symboliczny. Ja nie powiem, że nie jest istotny - natomiast można zachować sobie ten komfort na przyszłość. Na tym etapie takiej decyzji nie ma. Nie jest wykluczone, że w przyszłości zapadnie" - przyznał.