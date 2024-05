Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta RP. Porozmawiamy z nim m.in. o nowelizacji Krajowej Rady Sądownictwa. Czy rząd i Kancelaria Prezydenta dogadują się w tej sprawie? Zapytamy też o nastroje w Prawie i Sprawiedliwości przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Marcin Mastalerek / Marcin Suchmiel / RMF FM

Czy rząd i Kancelaria Prezydenta dogadują się w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy Prawo i Sprawiedliwość jest ciągle w stanie przejścia po wyborach, które - jak twierdzi - wygrywa, ale nie jest w stanie rządzić? Jakie są perspektywy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Te i inne pytania usłyszy nasz gość.

Ministra w kancelarii prezydenta zapytamy też o to, kto powinien być kandydatem prawicy na prezydenta w wyborach w 2025 roku.

