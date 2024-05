"Od mowy nienawiści do przestępstw z nienawiści jest bardzo krótka droga. Boję się, że ktoś, oglądając taki spot, zainspiruje się i stanie się to samo, co na Słowacji" - tak europoseł Lewicy Robert Biedroń skomentował w Radiu RMF24 głośny klip wyborczy Platformy Obywatelskiej. Nagranie zatytułowane "Największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS!" zostało opublikowane dzień po zamachu na słowackiego premiera Roberta Fico - w momencie, gdy z różnych stron świata płyną apele o powstrzymanie się od agresji w polityce i polaryzacji elektoratów dla celów wyborczej walki.

Wideo youtube

Co zawiera najnowszy spot PO?

Klip opublikowany przez Platformę Obywatelską ma 50 sekund. Jego tytuł i główna teza to cytat z wywiadu byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotra Pytla dla "Gazety Wyborczej". Warto zauważyć, że nie jest to świeża rozmowa , odnosząca się do bieżących wydarzeń (choćby sprawy byłego sędziego Tomasza Szmydta, który pojawia się w spocie) ale materiał z września 2022 r.

Nagranie rozpoczyna się dość makabrycznie - od grafiki pokazującej stos czaszek. Potem na ekranie pojawia się Władimir Putin i rosyjska flaga w ogniu. Po chwili widzimy też polityków Prawa i Sprawiedliwości - m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Beatę Szydło i Antoniego Macierewicza. Kilkakrotnie przedstawiciele tej partii pojawiają się też w ujęciach zbiorowych, gdy trzymają się za ręce, śpiewają i tańczą na Jasnej Górze w czasie pielgrzymki Radia Maryja.

Lektor odnosi się w nagraniu m.in. do sprawy afery taśmowej. Zarzuca też PiS-owi zablokowanie inwestycji, które miały dozbroić polską armię oraz aktywne zaangażowanie w "zawrotną karierę" Tomasza Szmydta - byłego już sędziego, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi i jest ścigany w związku z zarzutami dot. szpiegostwa.

W dalszej części nagrania pojawia się pomysł komunikowany ostatnio przez premiera Donalda Tuska - powołania nowej, rządowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce. Klip puentuje niedawne, głośne wystąpienie szefa polskiego rządu, w którym Zjednoczoną Prawicę określił mianem "Płatnych Zdrajców, Pachołków Rosji".

Reakcje PiS-u na spot. "Będziecie mieli krew na rękach"

"Dzień po akcie terroru na Słowacji, Platforma Obywatelska robi wszystko, by do powtórki doszło w Polsce. To nic innego jak produkcja nowego Cyby i pożywka dla dziczy związanej z PO, która co miesiąc zakłóca uroczystości pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej" - pisał o spocie Platformy Obywatelskiej były szef resortu obrony, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. "Jeśli w Polsce dojdzie do podobnej tragedii, będziecie mieli krew na rękach..." - ostrzegał.

"Patrząc na ostatnie 'dzieła' Platformy Obywatelskiej nasuwa się tylko jedno stwierdzenie: tonący brzytwy się chwyta... Sama tego typu 'twórczość' jest najlepszym dowodem na to, kto - w dobie wojny za naszą wschodnią granicą, hybrydowych akcji Rosji, agentów - realizuje scenariusz konfliktowania polskiego społeczeństwa napisany cyrylicą" - przekonywał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.

"Kłamcy z Platformy, nie traktujcie Polaków jak idiotów" - pisał w reakcji na spot były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Wszyscy dobrze pamiętają Wasz reset z Putinem. Politykę uległości wobec Rosji i interesy, które z nim robiliście. Żebyście nie wiem ile razy zakłamywali dzisiaj rzeczywistość to obrazki Tuska z Putinem spacerujących po sopockim molo zawsze tę propagandę odkłamią" - podkreślał.

Niefortunny moment publikacji

Jednym z powodów krytyki spotu PO - poza samą treścią - jest moment, gdy go opublikowano. Stało się to dzień po tym, jak premier Słowacji Robert Fico został kilkakrotnie postrzelony i trafił do szpitala. Bardzo szybko politycy i dziennikarze z różnych krajów zinterpretowali to zdarzenie jako efekt politycznej polaryzacji i grania na emocjach wyborców. Społeczeństwo Słowacji jest bardzo podzielone. Było to widać w wyborach prezydenckich, gdzie różnica pomiędzy kandydatami była bardzo mała - zwracał uwagę w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były słowacki dziennikarz, a obecnie prawnik Peter Dziurilla.

Powinniśmy wyciągnąć wnioski, że jest naprawdę bardzo duże napięcie i być może to napięcie trzeba w jakiś sposób obniżać, albo po prostu uważać, co się w koło nas dzieje - podkreślił w reakcji na zamach na słowackiego szefa rządu minister ds. UE Adam Szłapka. Publikację spotu przez PO trudno jednak uznać za ruch "obniżający napięcie".

Polska, Europa i świat znalazły się znowu na dramatycznym rozstaju dróg. W każdym miejscu i każdego dnia jesteśmy świadkami przemocy i agresji, a za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa wojna - mówił po wydarzeniach na Słowacji premier Donald Tusk.

Biedroń krytykuje spot koalicjanta

Spotu opublikowanego przez koalicjanta nie próbował nawet bronić europoseł Lewicy Robert Biedroń, który był dziś gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Od mowy nienawiści do przestępstw z nienawiści jest bardzo krótka droga. Boję się, że ktoś, oglądając taki spot, zainspiruje się i stanie się to samo, co na Słowacji - przyznał polityk. Zapowiedział też, że będzie chciał poruszyć ten temat w rozmowie z liderem PO Donaldem Tuskiem. Zastrzegł jednocześnie, że Prawo i Sprawiedliwość opublikowało kiedyś podobne nagranie (prawdopodobnie chodziło mu o spot z wykorzystaniem obrazów Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ) i również partia Jarosława Kaczyńskiego sięga po bardzo agresywną retorykę.

Jesteśmy racjonalną częścią tej koalicji, która będzie robiła wszystko, żeby deeskalować to szaleństwo, w które zaraz możemy wpaść - mówił gość Radia RMF24. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o przyszłości, a nie o głupich spotach, które podgrzewają emocje i nie prowadzą do niczego dobrego. Spierajmy się na argumenty, na nasze propozycje, wizje Polski i Europy - podsumował Biedroń.

Warto zauważyć, że Robert Biedroń nie jest jedynym politykiem Lewicy, otwarcie i stanowczo krytykującym spot PO.

"Serio!? Tak ma wyglądać demokratyczna zmiana?! Zastanówcie się, co robicie demokracji i demokratycznym procesom takimi spotami. Jesteście u władzy. Ogarnijcie się" - napisała w mediach społecznościowych posłanka Marcelina Zawisza. "Takie spoty wcale nie przybliżają nas do ujawnienia tego, jak Rosja wpływa na polską politykę, debatę publiczną, społeczeństwo. Wręcz przeciwnie" - zauważyła Daria Gosek-Popiołek - również posłanka Lewicy.

Hołownia: Polaryzacja rodzi radykalizm. Radykalizm rodzi chaos

Wideo youtube

Jako krytykę spotu PO - choć wyrażoną nie wprost - można też odczytać słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni z wczorajszego orędzia . Podział na dwie Polski walczące z sobą na śmierć i życie, polaryzacja, eskalacja agresji, na krótką metę może i służą tej czy innej partii, ale w długim terminie wykrwawiają nasz kraj, zamiast budować jego siłę. Odbierają nam naszą największą broń: spoistość, umiejętność zjednoczenia w chwilach próby. Dzielenie Polski na "agentów ruskich" i "agentów pruskich" sprawia, że większość z nas nie ma już w niej swojego miejsca - mówił lider Polski 2050.

Skutki polaryzacji są po prostu tragiczne. Polaryzacja rodzi radykalizm. Radykalizm rodzi chaos. Chaos osłabia nas względem zewnętrznych wrogów. W lawinie wzajemnych oskarżeń o zdradę obcy agenci czują się doskonale - podkreślał marszałek Sejmu.