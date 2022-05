"Posiedzenie Sejmu zwołuje pani marszałek, a nie Rada Ministrów" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef stałego komitetu Rady Ministrów, Łukasz Schreiber, pytany, dlaczego nie ma zapowiadanego posiedzenia i decyzji, która pozwoli odblokować pieniądze z KPO. "Musimy to przegłosować w momencie, kiedy mamy większość" - powiedział gość Roberta Mazurka.

Posiedzenie Sejmu zwołuje pani marszałek, a nie Rada Ministrów. Jest drugą osobą w państwie i sama decyduje o tym. To posiedzenie Sejmu akurat miało dotyczyć, z tego, co mi wiadomo, innych spraw - mówił Schreiber.

Proces negocjacji z Komisją Europejską został zamknięty, zakończony. Musimy to przegłosować w momencie, kiedy mamy większość. Opozycja głosuje przeciwko KPO. To jest nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, ale także kompromitacja Platformy Obywatelskiej - podkreślał gość RMF FM.

Czy PiS rzeczywiście dogadał się z Solidarną Polską? Rozmowy z Solidarną Polską, mam nadzieję, że skończą się tym, że przyjmiemy wreszcie projekt ustawy - powiedział.

Schreiber pytany był również, jak to się stało, że w momencie, gdy z pracy w rządzie odszedł Grzegorz Schreiber, jego miejsce zaraz zajął syn - Łukasz. To nie jest przecież decyzja ani moja, ani mojego ojca. To jest decyzja szefa naszego obozu, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego - mówił Łukasz Schreiber.

Schreiber: Wierzę, że Sejm na tym posiedzeniu zajmie się zmianą konstytucji

Został nadany numer druku. I wierzę w to, że Sejm zdecyduje się nim zająć na najbliższym posiedzeniu - mówił Łukasz Schreiber, pytany o losy projektu zmiany konstytucji, który umożliwiałby konfiskatę majątków oligarchów.

W programie padło też pytanie, czy żona premiera, Iwona Morawiecka ujawni swój majątek. Skoro nie musi, to może tego nie zrobić - odpowiedział szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. Czy powinna? Nie wiem. Ja nie widzę takiej potrzeby - odparł minister.

Robert Mazurek pytał swojego gościa również o to, czy PiS zamierza w tej kadencji zmienić ordynację wyborczą. W tej chwili takie prace się nie toczą. Nie wiem, żeby zapadły takie decyzje. A to, że się toczą różne rozmowy, to jest inna sprawa. Co z nich wyniknie, to zobaczymy - powiedział Schreiber.