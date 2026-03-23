Czy Polska naprawdę stoi na krawędzi wyjścia z Unii Europejskiej? Niedawno ostrzegał przed nią premier Donald Tusk, który stwierdził, że jest to coraz bardziej prawdopodobny scenariusz. Teraz o sytuacji w Polsce rozpisują się zachodnie media. Niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" bije na alarm i pisze, że polexit byłby katastrofą nie tylko dla naszego kraju, ale i dla całej Europy.

W Polsce po raz kolejny wybuchła dyskusja na temat ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Jak zauważają zachodnie media, jest to coraz bardziej realne zagrożenie, zwłaszcza że prawa część strony politycznej prezentuje antyunijne podejście.

"FAZ" zauważa, że polexit byłby katastrofą nie tylko dla naszego kraju, ale i dla całej Europy.

Od czasu, gdy Wielka Brytania zdecydowała się na opuszczenie Unii Europejskiej, w polskiej debacie publicznej coraz częściej pojawia się słowo "polexit". Choć jeszcze niedawno wydawało się ono jedynie politycznym straszakiem, dziś temat ten wraca z nową siłą. Wszystko za sprawą ostrych oskarżeń, jakie padły z ust premiera Donalda Tuska pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego.

"Polski premier Tusk zarzuca prezydentowi Nawrockiemu, że chce wyprowadzić Polskę z UE. Nawrocki odpiera te zarzuty, ale czy jest jeszcze wiarygodny?" - pyta w swoim komentarzu Reinhard Veser na łamach "FAZ".

Polityczna wojna o przyszłość Polski w Unii

Premier Tusk nie przebierał w słowach, mówiąc o "realnym zagrożeniu" polexitem. Zarzuca Nawrockiemu, że jest patronem sił, które dążą do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Ostatnio stwierdził, że nadchodzące wybory parlamentarne w 2027 roku będą de facto "głosowaniem nad pozostaniem Polski w UE".

Jak zauważa Veser, powodem "nastrojów alarmistycznych" jest ostatnie weto prezydenta wobec unijnego programu SAFE. Decyzję tę poprzedziła kampania Prawa i Sprawiedliwości, w której ostrzegano, że Polska "znajdzie się pod niemieckim butem", oddając swoją suwerenność obcym mocarstwom.

PiS kontra Unia

Choć Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie deklaruje, że członkostwo w Unii Europejskiej to "element polskiej racji stanu", to - jak przypomina "FAZ" - te zapewnienia często rozmijają się z rzeczywistością. Już w latach 2015-2023, gdy PiS sprawował władzę, retoryka partii i jej realne działania często stały w sprzeczności z proeuropejskimi deklaracjami. Przykładem może być choćby długotrwały spór o reformę wymiaru sprawiedliwości, który doprowadził do poważnych napięć z Brukselą.

Dziś, po utracie władzy, PiS jeszcze bardziej się zradykalizował. "Propaganda partyjna pozostawiła ślady; niemal połowa zwolenników PiS opowiada się za polexitem" - pisze Veser.

Kampania przeciwko programowi SAFE to wyraźny sygnał, że PiS walczy o dominację na prawej stronie sceny politycznej. W tym celu partia "wypowiedziała współpracę" nawet w tych obszarach, gdzie dotąd panowała ponadpartyjna zgoda. "Weto Nawrockiego jest czymś więcej niż tylko kolejnym wetem" - podkreśla Veser.

Polska jak Wielka Brytania?

Zdaniem "FAZ", sytuacja w Polsce coraz częściej porównywana jest do tej, jaka panowała w Wielkiej Brytanii przed brexitem. "Kierownictwo konserwatystów stworzyło warunki do wyjścia z UE, którego właściwie (Wielka Brytania - red.) nie chciała" - przypomina Veser. Czy Polska podąży tą samą drogą?

Warunki w Polsce i Wielkiej Brytanii są jednak zupełnie inne. Wyjście Polski z Unii Europejskiej byłoby katastrofalne nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale także dla bezpieczeństwa całego regionu.

"Brexit byłby drobiazgiem w porównaniu do katastrofy, jakim dla całej Europy byłby polexit" - czytamy w podsumowaniu artykułu.