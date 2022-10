„Upadek miasta, które było w rękach Rosjan - dzień po tym, jak Rosja ogłosiła aneksję tego terytorium - jest dla Rosji upokarzający. Oznacza to, że w świetle państwowej doktryny Rosja prowadzi wojnę na swoim terytorium. Jest to absurdalne. To chyba najlepszy komentarz do tego, ile warte były aneksje putinowskie” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, odnosząc się do odbicia przez siły ukraińskie miasta Łyman w obwodzie donieckim. „Rosjanom udało się uciec z Łymanu. Gdyby zostali otoczeni i mieli tam spektakularną kapitulację jednostki rosyjskiej (…) to dopiero byłaby wtedy klęska Putina. Rosjanie przy groźbie otoczenia po prostu uciekają” - dodał.