​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Porozmawiamy z nim m.in. o sporze w koalicji rządzącej dotyczącym liberalizacji aborcji i uchwale Sejmu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Bosak / Karolina Bereza / RMF FM

W programie poruszymy m.in. dwa tematy, które zdominowały pierwszy dzień posiedzenia Sejmu. Chodzi o spór w koalicji rządzącej dotyczący liberalizacji aborcji i decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że sprawa trafi pod obrady dopiero po I turze wyborów samorządowych oraz uchwałę Sejmu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztofa Bosaka zapytamy też o jego plany związane ze startem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, a także o sprawy polsko-ukraińskie.

