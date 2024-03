W środę w Warszawie odbędzie się strajk generalny rolników. Dołączą także myśliwi oraz leśnicy. Organizatorzy spodziewają się nawet 150 tys. uczestników. To oznacza poważne utrudnienia dla mieszkańców stolicy. Gdzie i kiedy się ich spodziewać?

Protest rolników "Gwiaździsty Marsz na Warszawę" (27.02.2024) / Leszek Szymański / PAP

6 marca w Warszawie odbędzie się strajk generalny rolników. Portal tygodnik-rolniczy.pl informuje, że rozpocznie się on o 11 przed Kancelarią Premiera przy al. Ujazdowskich 1/3. Stamtąd rolnicy przejdą przed budynek Sejmu RP na ul. Wiejską 4.

Strajk ma się zakończyć o 15.

Sławomir Izdebski, szef Związku Rolników zapowiada, że jest dużo zgłoszeń odnośnie przyjazdu rolników do stolicy. Być może traktory będą przywożone na lawetach. Może przyjedzie tylko jeden albo bardzo wiele - dodaje szef związku.

Portal tygodnik-rolniczy.pl informuje, że na pewno duże utrudnienia będą na obrzeżach Warszawy.

"Na przykład w Markach przez całą dobę (6-7 marca) 70 ciągników ma blokować skrzyżowanie dróg DW629 i S8. Wjazd i wyjazd ze stolicy będą więc mocno utrudnione" - podkreślono.

70 ciągników - jak przekazano - ma także zablokować drogę krajową nr 61 koło Legionowa między Zegrzem Południowym a Michałowem-Reginowem.

Do stolicy przyjedzie 150 tys. osób?

Organizatorzy szacują, że frekwencja podczas protestu może być duża. "'Solidarność' spodziewa się 150 tysięcy osób" - podaje tygodnik-rolniczy.pl.

Rolnicy czekają teraz na potwierdzenie terminu spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Prawdopodobnie te rozmowy odbędą się w czwartek.

Do tego czasu rolnicy nie zmieniają planów i dalej zamierzają protestować na przejściach granicznych w Dorochusku, w Hrebennem i w Korczowej.

Rolnicy wracają do Warszawy

Protestujący już wcześniej, bo 27 lutego, rolnicy wkroczyli do stolicy pod hasłem "Gwiaździsty marsz na stolicę". Wtedy maszerowali od Pałacu Kultury i Nauki, przez Sejm, kończąc przed kancelarią premiera. Wtedy do Warszawy przyjechało ok. 10 tys. rolników.

Protestujący domagali się spotkania z premierem Tuskiem, który zapewniał, że szuka rozwiązań ochronnych dla polskich rolników, m.in. poprzez dalsze negocjacje z Ukrainą.

Spotkanie zorganizowane 29 lutego nie zakończyło się jednak umową na linii rząd-rolnicy. Podczas spotkania miały nie paść żadne konkrety, a część z przedstawicieli organizacji rolniczych nie została wpuszczona na spotkanie z premierem.

Wtedy właśnie strajkujący rolnicy zapowiedzieli powrót do stolicy. Żadne konkrety nie padły, 6 marca wracamy na akcję protestacyjną do Warszawy - oświadczył jeden z uczestników rozmów ze strony rolników.

Jakie są powody protestów?

Od tygodni w całej Polsce trwają liczne protesty rolników. Ich uczestnicy blokują m.in. drogi, trasy szybkiego ruchu, autostrady, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Zablokowana została m.in. autostrada A1, którą rolnicy zagrozili zaorać, jeśli premier Tusk się z nimi nie spotka.

Rolnicy sprzeciwią się napływowi ukraińskich towarów, a także polityce europejskiej związanej z tzw. Zielonym Ładem.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie - osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Pakiet obejmuje inicjatywy w ściśle powiązanych ze sobą obszarach, np. klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania.