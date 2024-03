"Tuskowi i Platformie Obywatelskiej zależy, żeby się politycy PiS-u przykleili do protestów rolników, żeby chodzili z tą szturmówką przy traktorze. Dlatego ja chłopom mówię: pędźcie polityków od siebie" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nie pokazuje się na rolniczych protestach. Choć codziennie wielu do mnie wydzwania i mówi "przyjedź". Przecież to tylko i wyłączenie sprawi, że PO i obecny rząd powie, że nic nie musi robić, bo to jest protest sterowany przez polityków. Zresztą wiceminister Kołodziejczak też cały czas opowiada, że jest to protest polityczny. Nie, nie jest - tłumaczył gość RMF FM.

Jak mówi, mimo wszystko bardzo mocno wspiera rolników. Tłumaczę wszystkim, którzy mają jakieś wątpliwości co do celu i sensu protestów rolniczych, żeby uwierzyli, że rolnicy są może w tej chwili najbardziej racjonalną grupą społeczną i walczą nie tylko o swój interes - mówił.

Gość Roberta Mazurka uważa, że rolnicy - we wszystkich krajach europejskich - są przyciśnięci do muru.

Nawet tam, gdzie to rolnictwo jest bogatsze, lepiej zainwestowane, są przerażeni i walczą o przetrwanie. Rolnictwo w Europie jest ewidentnym sukcesem: wspólna polityka doprowadziła do tego, że jest dużo żywności, dobrej jakości, jest bezpieczeństwo żywnościowe, możemy dzielić się z innymi potrzebującymi. To wszystko na naszych oczach może się za chwilę skończyć. Ideologia związana z klimatem, to przekonanie, że to człowiek niszczy klimat, a rolnictwo może w szczególności, bo przecież zbudowano taką narrację, że rolnictwo jest szkodliwe. Rolnictwo, które zawsze było uważane za coś wyjątkowo cennego, bo daje żywność - mówił.

Jak tłumaczył, założenia Zielonego Ładu w 2019 roku były do przyjęcia. W okresie ogłaszania Zielonego Ładu w Brukseli, gdzie wszyscy ministrowie rolnictwa, wtedy byłem ministrem rolnictwa, wszyscy byli zachwyceni - mówił.

Wtedy była pierwsza zajawka, która mówiła, że nie będzie zmniejszania środków budżetowych w UE na rolnictwo, że będziemy utrzymywali produkcję rolną na wysokim poziomie, ale jednocześnie będziemy szli w kierunku rolnictwo zrównoważonego. Mówiono, że będą dodatkowe środki na wszystkie przekształcenia rolnictwa w kierunku bardziej proekologicznym - dodawał, podkreślając, że potem się to zmieniło.

"Kaczyński ma przebłyski geniuszu"

Robert Mazurek, pytał swojego gościa - który od miesięcy nie szczędzi krytyki swoim partyjnym kolegom i koleżankom, a także samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu - czy jest jeszcze w PiS-ie. Jestem 22 lata w PiS. Cała moja aktywność człowieka dorosłego jest związana z tą partią - odpowiadał.

To jest sensacja, że ktoś w PiS-ie odważył się powiedzieć o tym, że były błędy, że trzeba wprowadzić racjonalną politykę kadrową, że prezes Kaczyński, o którym wszyscy mówią prawie jak o Bogu, że jednak czas nadchodzi, żeby wskazać osoby, które by go zastąpiły - mówił. Jeżeli człowiek ma zajmować się i być ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sprawach - i poważnych, i drobnych - to jest niemożliwe, żeby państwo na jednym człowieku wisiało. Kaczyński ma przebłyski geniuszu - podkreślał Ardanowski.

Ale jeżeli ma myśleć o działaniach strategicznych, międzynarodowych, zapewnieniu jakiegoś sensownego zarządzania państwem, przecież to jego dzieckiem jest Zjednoczona Prawica i odzyskanie władzy, a jednocześnie jest angażowany w spory, bo tu się poseł z posłem pokłócił, bo ktoś tam wstydu przynosił, to jest niemożliwe, żeby jeden człowiek tym wszystkim był w stanie zarządzać - zaznaczał.

Jak dodawał, nie chodzi o to, że Kaczyński musi odejść. Trzeba określić bardzo precyzyjnie, jaka będzie planowana strategia tej partii na kolejne lata. (...) Kaczyński musi wskazać, w jaki sposób przyszłość tej partii będzie zapewniona. Uważam, że chociaż pewne honorowe przywództwo będzie miał, dopóki będzie chciał, muszą być wskazane również nowe osoby, nowe środowiska, które dadzą jakiegoś nowego ducha - dodawał gość RMF FM.