"Jesteśmy powołani do ochrony Polski. Wspieraliśmy Ukrainę i będziemy wspierać, ale - podkreślam - nie wyślemy tam wojsk. Mamy inne zadania jako państwo przyfrontowe" - powiedział w Porannej rozmowie RMF FM minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawialiśmy o bezpieczeństwie Polski wobec zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Było też o Ukrainie i amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa dla Europy - gwarancjach, przy których postawiono ostatnio duży znak zapytania.

Ale Tomasz Terlikowski zaczął rozmowę z szefem MON od najnowszego wydarzenia. Nad polskim niebem przeleciał świetlisty obiekt , którego obecność wywołała duże zaniepokojenie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wiedziało nic o tym, co dzieje się nad Polską, a tymczasem kolejni zaniepokojeni słuchacze dzwonili do naszej stacji i wysyłali zadziwiające zdjęcia i nagrania na redakcyjne maile.

Minister obrony narodowej przyznał, że jest zazwyczaj budzony z rana, gdy coś niepokojącego dzieje się po wschodniej stronie naszej granicy. Tym razem zagrożenia dla Polski nie było. Kosiniak-Kamysz złożył jednak deklarację: Nie było to coś, co zagrażało bezpieczeństwu państwa. W sprawie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podejmę jednak stosowne stosowne kroki zaraz po rozmowie, by informacji było więcej niż mniej. Obiecuję, że podejmę stosowne działania.

Ukraina, Polska i skomplikowana sytuacja geopolityczna

Wicepremier bardzo wyraźnie podkreślił, że polskie wojska nie zostaną wysłane na Ukrainę. Wynika to z kilku czynników.

Jesteśmy powołani do ochrony Polski. Wspieraliśmy Ukrainę i będziemy wspierać, ale nie wyślemy wojsk na Ukrainę. Inne zadania są przewidziane dla państwa przyfrontowego. Mamy wojnę hybrydową na granicy, mamy 6 tys. żołnierzy strzegących granicy dzień w dzień i 17 tys. oddelegowanych do tego. Budujemy Tarczę Wschód. Sojusznicy nie naciskają na nas ws. wysłania wojsk na Ukrainę i żaden inny kraj nie stawia w tej sprawie twardych deklaracji - wyjaśnił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister zaznaczył, że Polska ma do spełnienia inną rolę w kontekście Ukrainy. Cała pomoc dla ogarniętego wojną kraju przechodzi obecnie przez Polskę, co angażuje krajowe służby, wojsko i żandarmerię. Jest możliwość, żebyśmy budowali centrum logistyczne, medyczne (przy granicy z Ukrainą). Mamy swoje jednostki na Łotwie i w Rumunii - tłumaczył szef MON, wymieniając kolejne zobowiązania Warszawy wobec utrzymania wschodniej flanki NATO.

Wicepremier odniósł się też do kwestii ocieplenia relacji między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Słuchacz RMF FM zadał Kosiniakowi-Kamyszowi pytanie o to, czy Polska ma plan awaryjny, jeśli okazałoby się, że Moskwa i Waszyngton grają w grę, do której my nie zostaliśmy zaproszeni. Co z gwarancjami bezpieczeństwa, co z amerykańskimi bazami i partnerstwem Ameryki?

Minister uspokaja. Jeżeli sekretarz obrony USA (Pete Hegseth) w swoją pierwszą podróż zagraniczną jedzie do Polski, to sprawa jest jasna. W rozmowach z Amerykanami padło stwierdzenie o "żelaznej przyjaźni" - poinformował Kosiniak-Kamysz, zaznaczając jednak, że dla Polski kluczową kwestią jest wzmacnianie własnych zdolności obronnych.

Z drugiej strony nie tylko z Waszyngtonu dobiegają głosy, że prędzej czy później trzeba będzie wrócić do normalnych relacji z Rosją. Taką kwestię poruszył niedawno m.in. kandydat na kanclerza CDU Fredrich Merz.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polacy znają Rosjan lepiej niż ktokolwiek na Zachodzie. Wiemy, że Rosja może zmienić słowa hymnu, ale melodia zostaje ta sama. Zawsze jest wroga wobec drugiego człowieka i zawsze jest neoimperialna - stwierdził minister, który miał o swojej perspektywie na relacje z Rosją poinformować szefa Pentagonu.

Wicepremier i szef MON, Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz / Marcin Suchmiel / RMF24

Inwestycje w polską armię

A co z polską armią, jej modernizacją i rozbudową? Minister obrony narodowej podkreślił, że dzisiaj mamy trzecią armię w Unii Europejskiej. Ale Tomasz Terlikowski zadał zasadne pytanie: ile ta armia ma amunicji?

Znane są bowiem problemy Warszawy z zaopatrywaniem wojska właśnie w amunicję, zwłaszcza że europejski przemysł, który musi zaopatrywać także Ukrainę, nie nadąża z produkcją. Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że stosowna umowa ze Słowakami, która pomoże częściowo rozwiązać nasz problem, zostanie podpisana w poniedziałek. Nie chodzi o zakup amunicji, ale by uzyskać zdolność do produkcji amunicji - podkreślił minister.

Rozmowy dotyczą również zakupu polskiego sprzętu. Słowacy chcą nasze Pioruny (przenośna rakietnica). Jesteśmy też zainteresowani współpracą na rzecz wspólnej produkcji Rosomaków i ich sprzedaży do krajów trzecich - powiedział wicepremier, który zapowiedział jeszcze jedną istotną inwestycję.

W tym roku priorytetem dla nas są drony. Potrzebujemy milionów dronów. (...) Musimy mieć zdolności do takiej produkcji - podkreślił szef MON.

Na koniec padło też pytanie o to, czy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej opuszczą tereny dotknięte powodziami. Mieszkańcy tych terytoriów wyrażają duże zaniepokojenie taką perspektywą.

Część zadań zakończyła się. Ale jeżeli jest potrzeba zwiększenia żołnierzy WOT, jesteśmy na to gotowi - mówił minister, dodając, że to samorządy powinny złożyć odpowiednie prośby o taką pomoc.

