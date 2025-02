Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050 będzie w poniedziałek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy do zadawania pytań!

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasador Polski w Rosji porozmawiamy o tym, co dalej z Ukrainą po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Minister funduszy i polityki regionalnej zapytamy także o Krajowy Plan Odbudowy. Jak idą rozmowy z Komisją Europejską ws. rewizji KPO? Kiedy możemy spodziewać się kolejnej wypłaty? Co z rozmowami na temat przedłużenia wydatkowania środków z KPO po 2026 r.?

Porozmawiamy również o budownictwie mieszkaniowym. Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz zapytamy, co sądzi o zapowiedzi nowego rządowego programu mieszkaniowego "Klucz do mieszkania".

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją, klikając pod tym adresem: >>>TUTAJ<<< .

Wideo youtube

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video