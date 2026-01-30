"Wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem" - podkreśliła senator Lisa Murkowski, zwracając się bezpośrednio do Polaków podczas konferencji w Waszyngtonie. Polityk z Alaski ostrzegła, że stabilność Morza Bałtyckiego zależy od sytuacji za kołem podbiegunowym, a Arktyka stała się areną geopolitycznych napięć, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Europy.

Lisa Murkowski / Ida Marie Odgaard / PAP/EPA

Lisa Murkowski podkreśliła, że bezpieczeństwo Polski i regionu Morza Bałtyckiego jest ściśle powiązane z sytuacją w Arktyce.

Amerykańska senator zwróciła uwagę na rosnące napięcia i militaryzację Arktyki przez Rosję, co stanowi zagrożenie dla stabilności całej Europy.

Polityk z Alaski pochwaliła Polskę za wzorową postawę w NATO i zapewniła, że "wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem".

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zbyt długo traktowaliśmy Arktykę jako odległy, odizolowany obszar, zamrożoną strefę współpracy. Wiemy jednak, że dzisiejsza rzeczywistość jest zupełnie inna - mówiła Lisa Murkowski podczas konferencji zorganizowanej przez ambasadę Szwecji w USA, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie i think tank CEPA. Senator podkreśliła, że obecnie Arktyka stała się punktem politycznych napięć.

Zmiana, która nastąpiła w tak dramatyczny sposób, jest niepokojąca dla mnie, ale też z pewnością dla wielu naszych sojuszników. A to nie dlatego, że Arktyka przestała być ważna, lecz ze względu na kwestię przewidywalności i wiarygodności partnerów. Mam nadzieję, że to tymczasowe - dodała.

Polska jako wzór dla sojuszników

Senator zwróciła uwagę na rolę Polski w NATO, podkreślając jej zaangażowanie w wydatki na obronność i modernizację sił zbrojnych. Polska jest obecnie jednym z najskuteczniejszych i najważniejszych członków sojuszu NATO. (...) Mam nadzieję, że reszta Europy pójdzie w ślady Polski - zaznaczyła.

Podkreśliła także znaczenie współpracy wojskowej: "USA są dumne z tego, że dowodzą NATO-wską wzmocnioną, wysuniętą obecnością w Polsce, a służba amerykańskich żołnierzy obok żołnierzy polskich jest świadectwem bardzo silnej i nierozerwalnej więzi".

Arktyka i Bałtyk - nierozerwalne połączenie

Lisa Murkowski wskazała, że strategiczne punkty, takie jak Przesmyk Suwalski i Przesmyk GIUK (pomiędzy Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią), są ze sobą powiązane w kontekście współczesnej strategii bezpieczeństwa. Może się wydawać, że Przesmyk Suwalski i Przesmyk GIUK dzieli duża odległość, ale myślę, że z punktu widzenia współczesnej strategii są one nierozerwalnie połączone - podkreśliła.

Arktyka jest bramą do północnego Atlantyku i jeśli Arktyka stanie się przedmiotem sporu lub kontroli ze strony naszych przeciwników, bezpieczeństwo w regionie Bałtyku zostanie natychmiast zagrożone. Nie możemy zabezpieczyć Morza Bałtyckiego, jeśli stracimy z oczu to, co dzieje się za kołem podbiegunowym - ostrzegła.

Zwróciła również uwagę na rosnącą militaryzację Arktyki przez Rosję, w tym ponowne otwieranie baz z czasów sowieckich. Nie są to tylko działania obronne. Mają one na celu projekcję siły na północnym Atlantyku i zburzenie mostu między Ameryką Północną a Europą - oceniła. Jeśli nie będziemy mogli przemieszczać statków i transportować zaopatrzenia przez Atlantyk z powodu zagrożeń płynących z Arktyki, obrona naszych bałtyckich sojuszników stanie się zdecydowanie trudniejsza - ostrzegła.

Wspólne bezpieczeństwo i inwestycje w Arktyce

Amerykańska polityk podkreśliła, że interesy Stanów Zjednoczonych w Arktyce są bezpośrednio związane ze stabilnością w Europie. Musimy zwiększyć naszą obecność w Arktyce nie po to, by prowokować, lecz by zapobiec próżni - zaznaczyła. Zwracając się do Polaków, podkreśliła: Moi polscy przyjaciele, wiedzcie, że wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem.

Zaapelowała także do europejskich partnerów o inwestycje w zdolności operacyjne w Arktyce: Arktyka to nie jest odległa granica, to nasze podwórko. Dlatego musimy dalej inwestować w zdolności, czy to lodołamacze, czy szkolenia z działań w zimowych warunkach, w podwodną obserwację.

Gwarantując bezpieczeństwo Arktyce, zabezpieczamy Północny Atlantyk. A zabezpieczając Północny Atlantyk, możemy zapewnić, że serce Europy pozostanie wolne, w całości i w stanie pokoju - podsumowała.