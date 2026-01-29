"Naciski formułowane przez obcych dyplomatów na polskich polityków co do tego, co ma się dziać w polityce wewnętrznej, są niedopuszczalne. Nie powinny być akceptowane przez polskich polityków"– mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak. Stwierdził też, że wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego uprawdopodabniają pogłoski o tym, że USA liczą na koalicję rządową PiS i Konfederacji, a także otoczenie kordonem sanitarnym Konfederacji Korony Polskiej.

Zaznaczał, że chodzi mu o wypowiedzi prezesa PiS na spotkaniach z wyborcami. On w tej chwili jeździ po Polsce i mówi o tym w dość podobny sposób, nie powołując się na źródła dyplomatyczne, ale mówiąc o kwestii polityki bezpieczeństwa z USA. Uważam, że rezonowanie narracji obcych dyplomatów przez polskich polityków podczas wystąpień i spotkań z wyborcami jest czymś niewłaściwym, co przesadnie podnosi rolę obcych ambasadorów do gubernatorów. Uważam, że to nie powinno mieć miejsca - podkreślał.

