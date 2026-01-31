Prokurator generalna USA Pam Bondi ogłosiła przełomową decyzję: Departament Sprawiedliwości (DOJ) oraz United States Postal Service (USPS) przyznały pierwszą w historii nagrodę dla sygnalisty w ramach nowego programu, który wystartował zaledwie pół roku temu. Kwota? Zawrotny milion dolarów.
- Program Whistleblower Rewards, został uruchomiony w lipcu 2025 roku i nagradza on osoby ujawniające przestępstwa związane z wykorzystaniem usług pocztowych.
- W czwartek prokurator generalna USA Pam Bondi ogłosiła pierwszą nagrodę dla sygnalisty. Wyniosła ona milion dolarów.
O sprawie zrobiło się głośno nie tylko ze względu na wysokość nagrody, ale przede wszystkim przez skalę ujawnionego procederu. Dzięki informacjom przekazanym przez anonimowego sygnalistę, amerykańskie służby rozbiły oszustwo warte aż 16 milionów dolarów. Jak podkreśliła Pam Bondi w swoim wpisie na platformie X w czwartek, to właśnie dzięki odwadze i determinacji jednej osoby udało się zdemaskować schemat, który przez lata drenował kieszenie amerykańskich konsumentów.