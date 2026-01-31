Kto stoi za aferą?

W centrum uwagi znalazła się EBlock Corporation - internetowa platforma aukcyjna specjalizująca się w sprzedaży pojazdów. Jak wynika z oficjalnego komunikatu DOJ, firma po przejęciu innego podmiotu miała stosować nieuczciwe praktyki: sztucznie zawyżała ceny samochodów poprzez podstawianie fałszywych ofert. Efekt? Uczciwi nabywcy płacili za auta znacznie więcej niż powinni.

Według śledczych kluczowym elementem procederu było przesyłanie dokumentacji związanej z oszustwem za pośrednictwem amerykańskiej poczty. To właśnie ten wątek sprawił, że w śledztwo zaangażowały się nie tylko FBI, ale także Postal Inspection Service - specjalna jednostka śledcza USPS.

Milionowa kara i nowe standardy

Skutki dla EBlock Corporation są poważne. Firma została ukarana grzywną w wysokości 3,28 miliona dolarów, a w ramach tzw. odroczonego postępowania karnego musi wdrożyć rygorystyczny program zgodności oraz ściśle współpracować z DOJ przy dalszych działaniach śledczych. To jednak nie koniec - śledczy zapowiadają, że nie wykluczają kolejnych zarzutów.

Sygnaliści to najskuteczniejsza broń wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością antymonopolową - podkreślił Omeed A. Assefi, zastępca szefa Wydziału Antymonopolowego DOJ. Samochód to drugi największy zakup w życiu przeciętnego Amerykanina. Dzięki temu sygnaliście udało się ujawnić bezczelny schemat, który sprawiał, że uczciwi ludzie płacili więcej za używane auta.

Nowy program amerykańskiego rządu

Nagroda dla sygnalisty to efekt nowatorskiego programu Whistleblower Rewards Program, który DOJ uruchomił w lipcu 2025 roku we współpracy z USPS. Celem jest zachęcenie obywateli do zgłaszania przypadków naruszeń prawa antymonopolowego, zwłaszcza tych związanych z wykorzystaniem usług pocztowych.

Osoby, których informacje doprowadzą do nałożenia kar lub odzyskania co najmniej miliona dolarów, mogą liczyć na nagrodę w wysokości od 15 do 20 procent odzyskanej kwoty.

Ten mechanizm daje wszystkim, którym zależy na uczciwości rynku i usług pocztowych, realną szansę na współudział w walce z przestępczością - podkreśla Gary Barksdale, główny inspektor pocztowy USPS.

"Pod przywództwem prezydenta Trumpa będziemy kontynuować walkę z korporacyjną zmową i monopolistycznymi praktykami. Zgłaszajcie się i pomóżcie nam" - napisała Bondi na X.