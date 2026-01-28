"Polski system elektroenergetyczny jest na wysokie mrozy, niskie temperatury gotowy, odporny. Te temperatury nie doprowadzą w Polsce do blackoutu" – powiedział minister energii Miłosz Motyka w Porannej rozmowie w RMF FM. Rozmówca Tomasza Terlikowskiego dodał, że mimo ogromnego zapotrzebowania na energię Polska miała jeszcze pewien zapas. "Mieliśmy jeszcze rezerwę (…), ponad 15 proc., wymagane jest kilka procent" – dodał.

Wideo youtube

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

Miłosz Motyka / Jakub Rutka / RMF FM

