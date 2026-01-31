W sobotni poranek na murze ambasady Turcji w Warszawie pojawił się kontrowersyjny napis wykonany czarnym sprayem: „Turcja w Rożawie morduje kobiety”. O sprawie poinformował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, asp. Kamil Sobótka.

Ambasada Turcji w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Jak informuje policja, funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli napis około godziny 8:40 podczas rutynowej kontroli terenu.

Przedstawiciel ambasady Turcji został poinformowany o incydencie i miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, by złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Policja wszczęła już postępowanie wyjaśniające.

Sytuację dodatkowo komplikuje brak monitoringu w miejscu zdarzenia. Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować - podkreślił asp. Kamil Sobótka