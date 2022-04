"Najmniejszym celem Rosjan, który sobie postawili, było wybicie korytarza z Krymu do Rostowa nad Donem i ten cel już osiągnęli" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jarosław Wolski, analityk "Nowej Techniki Wojskowej". Gość Roberta Mazurka opowiadał też o używanej przez Rosjan na wojnie w Ukrainie broni hipersonicznej, termobarycznej, czy fosforowej.

Wojenne "plotki" mówią, że Władimir Putin potrzebuje wielkiego zwycięstwa, by ogłosić go narodowi 9 maja. Nie wierzę, uważam, że Rosjanie wcześniej osiągną jakiś cel, którym będą się mogli pochwalić swojemu społeczeństwu - mówił Wolski.

Jakie są kolejne cele Rosjan na Ukrainie, czy jednym z nich może być atak na Odessę? Najmniejszym celem Rosjan, który sobie postawili, było wybicie korytarza z Krymu do Rostowa nad Donem i ten cel już osiągnęli - podkreślił. Z całą pewnością Rosja nie ma w tej chwili sił, by zaatakować Odessę. Na pewno na Odessę się nie porwą - mówił gość RMF FM.

Czy Polska słusznie kupuje od Amerykanów czołgi Abrams? Zdaniem eksperta, zdecydowanie tak. Żaden z krajów, który ma liczące się wojska, nie rezygnuje z czołgów. Wojska pancerno-zmechanizowane nadal są podstawą wszelkich operacji zbrojnych. Bez wojsk pancerno-zbrojnych nie ma prowadzenia operacji wojskowych - powiedział.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o różne rodzaje broni używanej przez Rosję w Ukrainie.

Broń hipersoniczna jest to taki bardzo szybki pocisk, który osiąga 2,5 km na sekundę. Tu nie ma nic nowego, nic zaskakującego. Amerykanie już od dwóch dekad uczą się strącać tego typu pociski. Jest to broń dużo słabsza niż wszyscy się spodziewali - wyjaśnił Wolski.

Broń fosforowa to amunicja dymna. Pocisk jest w środku wypełniony białym fosforem, który zaczyna się palić w połączeniu z powietrzem. Ta amunicja ma zabijać ludzi, paląc ich. To jest broń zakazana. Nie da się tego ugasić ani wodą, ani piaskiem. To musi się wypalić - podkreślił.

Broń termobaryczna to ładunek wybuchowy w postaci płynu, który w pełnej wysokości nad celem wybucha i dochodzi do potężnej eksplozji. Siła wybuchu jest dwa razy większa niż masa pocisku - opowiadał analityk "Nowej Techniki Wojskowej".